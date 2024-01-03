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Рецепт Биг Мака в лаваше
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Добавьте в фарш соль и перец по вкусу.
- Равномерно распределите часть фарша по круглому лавашу. Если у вас квадратный или прямоугольный лаваш вырежьте из него круг размером с вашу сковороду.
- Отправьте лаваш жариться на сухую сковороду. Кладите стороной с фаршем.
- Тем временем замесите соус. Смешайте горчицу, майонез, кетчуп и измельченные огурцы.
- Когда фарш приготовится, переверните лаваш, чтобы он подрумянился с другой стороны.
- На фарш положите 2 ломтика сыра, нашинкованную капусту и соус.
- Заверните лаваш в рулет, переверните на другую сторону и слегка поджарьте.