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Рецепт Биг Мака в лаваше

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Добавьте в фарш соль и перец по вкусу.
  2. Равномерно распределите часть фарша по круглому лавашу. Если у вас квадратный или прямоугольный лаваш вырежьте из него круг размером с вашу сковороду.
  3. Отправьте лаваш жариться на сухую сковороду. Кладите стороной с фаршем.
  4. Тем временем замесите соус. Смешайте горчицу, майонез, кетчуп и измельченные огурцы.
  5. Когда фарш приготовится, переверните лаваш, чтобы он подрумянился с другой стороны.
  6. На фарш положите 2 ломтика сыра, нашинкованную капусту и соус.
  7. Заверните лаваш в рулет, переверните на другую сторону и слегка поджарьте.