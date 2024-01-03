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Варто спробувати Швидко і неймовірно смачно: як приготувати здорову шаурму вдома
Рецепт Біг Маку в лаваші
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Додайте до фаршу сіль та перець до смаку.
- Рівномірно розподіліть частину фаршу по круглому лавашу. Якщо у вас квадратний чи прямокутний лаваш виріжте з нього коло розміром з вашу пательню.
- Відправте лаваш смажитися на суху пательню. Кладіть стороною з фаршем.
- Тим часом замість соус. Змішайте гірчицю, майонез, кетчуп та подрібнені огірки.
- Коли фарш приготується, переверніть лаваш, щоб він підрум'янився з іншого боку.
- На фарш покладіть 2 скибки сиру, нашатковану капусту та соус.
- Загорніть лаваш в рулет, переверніть на інший бік і злегка підсмажте.