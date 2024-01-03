Цей рецепт просто розірвав мережу. Лише в інстаграмі він зібрав майже 60 тисяч лайків.

Варто спробувати Швидко і неймовірно смачно: як приготувати здорову шаурму вдома

Рецепт Біг Маку в лаваші

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 круглі лаваші;

– 300 грамів яловичого фаршу;

– упаковка плавленого сиру скибками;

– капуста чи пекінка до смаку. Соус:

– 1 столова ложка гірчиці;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 столова ложка кетчупу;

– 1 – 2 солоні огірки.

Приготування:

Додайте до фаршу сіль та перець до смаку. Рівномірно розподіліть частину фаршу по круглому лавашу. Якщо у вас квадратний чи прямокутний лаваш виріжте з нього коло розміром з вашу пательню. Відправте лаваш смажитися на суху пательню. Кладіть стороною з фаршем. Тим часом замість соус. Змішайте гірчицю, майонез, кетчуп та подрібнені огірки. Коли фарш приготується, переверніть лаваш, щоб він підрум'янився з іншого боку. На фарш покладіть 2 скибки сиру, нашатковану капусту та соус. Загорніть лаваш в рулет, переверніть на інший бік і злегка підсмажте.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати бюджетні та смачні цибульники – вони смакують ніби з м'ясом.