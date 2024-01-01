Эту шаурму вполне можно назвать правильным питанием. Несмотря на это, она получается даже вкуснее, чем в заведениях.
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Как приготовить шаурму
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Отварите куриное филе с лавровым листом, зубчиком чеснока и перцем горошком. Бульон сохраните, ведь его можно использовать для супа.
- Шампиньоны нарежьте и поджарьте на антипригарной сковороде на большом огне. Корочка должна быть слегка золотистая. Курицу и грибы охладите.
- Нарежьте огурцы, помидоры, сыр, охлажденную курицу, помойте салат.
- Для соуса смешайте сметану или йогурт с щепоткой соли, натертым чесноком и 1 чайной ложкой французской горчицы.
- Лаваш разверните. Выложите на него салат, 1 столовую ложку соуса, огурцы, помидоры, грибы, курицу и творог. Сверните лаваш, как блинчик. Подверните 2 края, после чего сверните рулетом.
- Готовые роллы поджарьте на сковороде-гриль, обычной антипригарной сковороде или на гриле до золотистой корочки. Сначала жарьте сторону, где завернут лаваш, а затем – другую.