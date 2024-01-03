Ваша жизнь поделится на до и после: готовим Биг Мак из лаваша, разорвавший инстаграм

3 января 2024, 12:50
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Источник:

kruchkov.food

Аналог Биг Мака можно сделать дома. Более того, он будет готовиться считанные минуты.

Этот рецепт просто разорвал сеть. Только в инстаграмме он собрал около 60 тысяч лайков.

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Рецепт Биг Мака в лаваше

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 круглых лаваша;
– 300 граммов говяжьего фарша;
– упаковка плавленого сыра ломтиками;
– капуста или пекинка по вкусу.

Соус:
– 1 столовая ложка горчицы;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка кетчупа;
– 1 – 2 соленых огурца.

Приготовление:

  1. Добавьте в фарш соль и перец по вкусу.
  2. Равномерно распределите часть фарша по круглому лавашу. Если у вас квадратный или прямоугольный лаваш вырежьте из него круг размером с вашу сковороду.
  3. Отправьте лаваш жариться на сухую сковороду. Кладите стороной с фаршем.
  4. Тем временем замесите соус. Смешайте горчицу, майонез, кетчуп и измельченные огурцы.
  5. Когда фарш приготовится, переверните лаваш, чтобы он подрумянился с другой стороны.
  6. На фарш положите 2 ломтика сыра, нашинкованную капусту и соус.
  7. Заверните лаваш в рулет, переверните на другую сторону и слегка поджарьте.

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Автор: Ольга Котів