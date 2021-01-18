Надоели привычные бисквиты и хочется чего-то необычного, но вкусного? Лиза Глинская всегда готова удивлять своими необыкновенно вкусными и оригинальными рецептами и советами, по выпечке. Как приготовить ягодный или овощной бисквит – читайте далее в материале Smachno News.

Украинский кондитер Елизавета Глинская подготовила замечательный рецепт полезного бисквита из овощей или ягод и поделилась им на своей странице в инстаграме.

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Как правильно приготовить низкокалорийный и полезный бисквит для выпечки и десертов – рецепт Лизы Глинской

Бисквит с морковью, тыквой или кабачком

В основу нашего бисквита нужно использовать свежий, а не вареный и не печеный, кабачок, морковь или тыкву. Лиза Глинская отметила, что пробовала экспериментировать и использовала для бисквита даже пюре, но, к сожалению, выпечка не выходила как следует.

Бисквит со шпинатом или бататом

Для приготовления такого интересного бисквита нужно измельчить листья шпината или потертый батат – получается полезно и оригинально. Кондитер также утверждает, что можно добавить к тесту еще ягоды: смородину или малину.

Ягодный бисквит

Для тех кто опасается овощных экспериментов, Лиза Глинская подготовила и несколько советов, по приготовлению ягодного бисквита на основе пюре.

В бисквит можно добавлять любые ягоды, как свежие, так и замороженные. Чтобы приготовить правильное пюре для выпекания бисквита возьмите ягодное пюре и соедините его с альбумином и уже массу, которая образуется добавляйте в тесто.