Набридли звичні бісквіти й хочеться чогось незвичного, але смачного? Ліза Глінська завжди готова дивувати своїми надзвичайно смачними та оригінальними рецептами та порадами, щодо випічки. Як приготувати ягідний або овочевий бісквіт – читайте далі у матеріалі Smachno News.

Український кондитер Єлизавета Глінська підготувала чудовий рецепт корисного бісквіту з овочів або ягід й поділилась ним на своїй сторінці в інстаграм.

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Як правильно приготувати низькокалорійний та корисний бісквіт для випічки та десертів – рецепт Лізи Глінської

Бісквіт з морквою, гарбузом або кабачком

В основу нашого бісквіту потрібно використати свіжий, не варений і не печений, кабачок, моркву або гарбуз. Ліза Глінська зазначила, що пробувала експериментувати та використовувала для бісквіта навіть пюре, але, на жаль, випічка не виходила як слід.

Бісквіт зі шпинатом або бататом

Для приготування такого цікавого бісквіта потрібно подрібнити листя шпинату або потертий батат – виходить корисно та оригінально. Кондитерка також стверджує, що можна додати ще до тіста ягоди: смородину або малину.

Ягідний бісквіт

Для тих хто побоюється овочевих експериментів, Ліза Глінська підготувала і кілька порад, щодо приготування ягідного бісквіта на основі пюре.

У бісквіт можна додавати будь-які ягоди, як свіжі, так і морожені. Щоб приготувати правильне пюре для випікання бісквіта візьміть ягідне пюре та з'єднайте його з альбуміном і вже масу, що утвориться додавайте до тіста.