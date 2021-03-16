Как приготовить вкусный бисквит с яблоками: домашний рецепт
Очень вкусный бисквит с яблоками, который вы легко можете приготовить в домашних условиях. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Очень легкий бисквит, который понравится детям и взрослым. С яблоками десерт получается нежным, сочным и ароматным.
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Рецепт бисквита
- Помойте, очистите от косточек яблока, нарежьте ломтиками. В миске смешайте с сахарной пудрой.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске взбейте миксером яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, взбейте еще в течение 5-7 минут. Далее – добавьте разрыхлитель, муку. Перемешайте лопаткой тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, вылейте половину теста в форму, выложите яблоки, вылейте вторую часть теста. Отправьте запекаться в течение 25-30 минут до готовности.
- Достаньте готовый бисквит, оставьте для охлаждения. Разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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