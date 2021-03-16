Очень вкусный бисквит с яблоками, который вы легко можете приготовить в домашних условиях. Запишите себе рецепт.

Очень легкий бисквит, который понравится детям и взрослым. С яблоками десерт получается нежным, сочным и ароматным. Читайте также Низкокалорийный десерт Птичье молоко с ванилью, лимоном и матчей: диетический рецепт Рецепт бисквита Ингредиенты для теста:

– 5 яиц;

– 150 граммов сахара;

– разрыхлитель для теста;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 200 граммов муки. Ингредиенты для начинки:

– 2–3 яблока;

– сахарная пудра. Помойте, очистите от косточек яблока, нарежьте ломтиками. В миске смешайте с сахарной пудрой. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске взбейте миксером яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, взбейте еще в течение 5-7 минут. Далее – добавьте разрыхлитель, муку. Перемешайте лопаткой тесто. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, вылейте половину теста в форму, выложите яблоки, вылейте вторую часть теста. Отправьте запекаться в течение 25-30 минут до готовности. Достаньте готовый бисквит, оставьте для охлаждения. Разрежьте на порции. Приятного аппетита!