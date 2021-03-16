Як приготувати смачний бісквіт з яблуками: домашній рецепт
Надзвичайно смачний бісквіт з яблуками, який ви легко можете приготувати в домашніх умовах. Запишіть собі рецепт.
Джерело:24 канал
Надзвичайно легкий бісквіт, який сподобається дітям і дорослим. З яблуками десерт виходить ніжним, соковитим та ароматним.
Читайте також Низькокалорійний десерт Пташине молоко з ваніллю, лимоном та матчею: дієтичний рецепт
Рецепт бісквіту
- Помийте, почистіть від кісточок яблука, наріжте скибочками. У мисці змішайте з цукровою пудрою.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці збийте міксером яйця, додайте цукор, ванільний цукор, збийте ще протягом 5-7 хвилин. Далі – додайте розпушувач, борошно. Перемішайте лопаткою тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, вилийте половину тіста у форму, викладіть яблука, вилийте другу частину тіста. Відправте запікатись протягом 25-30 хвилин до готовності.
- Дістаньте готовий бісквіт, залиште для охолодження. Розріжте на порції. Смачного!
Поділитися новиною