Надзвичайно смачний бісквіт з яблуками, який ви легко можете приготувати в домашніх умовах. Запишіть собі рецепт.

Надзвичайно легкий бісквіт, який сподобається дітям і дорослим. З яблуками десерт виходить ніжним, соковитим та ароматним. Читайте також Низькокалорійний десерт Пташине молоко з ваніллю, лимоном та матчею: дієтичний рецепт Рецепт бісквіту Інгредієнти для тіста:

– 5 яєць;

– 150 грамів цукру;

– розпушувач для тіста;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 200 грамів борошна. Інгредієнти для начинки:

– 2-3 яблука;

– цукрова пудра. Помийте, почистіть від кісточок яблука, наріжте скибочками. У мисці змішайте з цукровою пудрою. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці збийте міксером яйця, додайте цукор, ванільний цукор, збийте ще протягом 5-7 хвилин. Далі – додайте розпушувач, борошно. Перемішайте лопаткою тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, вилийте половину тіста у форму, викладіть яблука, вилийте другу частину тіста. Відправте запікатись протягом 25-30 хвилин до готовності. Дістаньте готовий бісквіт, залиште для охолодження. Розріжте на порції. Смачного!