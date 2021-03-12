Если вы искали вкусный и одновременно легкий и диетический десерт – "Птичье молоко" именно то, что вам нужно!

Ванильное и лимонное с привкусом "Птичье молоко" станет вашим любимым десертом, который не навредит вашей фигуре.

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Десерт легкий по структуре, нежный на вкус и диетический. Вы легко сможете его приготовить дома и угощать гостей и друзей.

Как приготовить диетическое "Птичье молоко" с матчей

Ингредиенты для ванильного слоя:

– 175 г натурального йогурта;

– 5 г желатина;

– подсластитель на ваш вкус;

– 10 г ванильного сахара;

– 0.5 ч. л ванильного экстракта;

Лимонный с матчем:

– 175 г натурального йогурта;

– 0.5 ч. л экстракта из лимона;

– 40 мл горячей воды;

– 5 г желатина;

– подсластитель по вкусу;

– 0.5 ч. л. (можно 1 ч. л для более насыщенного цвета и аромата или заменить фруктом измельченным в пюре – на вкус).

В теплой воде растворите желатин и оставьте его набухнуть. Йогурт смешайте с ванилином, подсластителем и экстрактом. Охлажденный желатин добавьте в йогурт, перемешайте и перелейте в формы для десерта. Отправьте в холодильник охлаждаться. Для приготовления следующего слоя десерта в теплой воде растворите желатин и оставьте его набухнуть. Охлажденный желатин добавьте к йогурту. Йогурт смешайте с матчей, лимонным экстрактом, подсластителем – перемешайте до однородности. Готовый слой с матчем вылейте в форму поверх ванильного слоя и снова оставьте в холодильнике до загущения.

Дополнительно, по желанию, готовый десерт можно полить шоколадом и сформировать небольшие конфеты. Приятного аппетита!