Низкокалорийный десерт Птичье молоко с ванилью, лимоном и матчей: диетический рецепт
Если вы искали вкусный и одновременно легкий и диетический десерт – "Птичье молоко" именно то, что вам нужно!
Источник:инстаграм Fat Killers
Ванильное и лимонное с привкусом "Птичье молоко" станет вашим любимым десертом, который не навредит вашей фигуре.
Читайте также Как перечислить ингредиенты в зависимости от выбранной формы для выпекания: два варианта
Десерт легкий по структуре, нежный на вкус и диетический. Вы легко сможете его приготовить дома и угощать гостей и друзей.
Как приготовить диетическое "Птичье молоко" с матчей
- В теплой воде растворите желатин и оставьте его набухнуть.
- Йогурт смешайте с ванилином, подсластителем и экстрактом.
- Охлажденный желатин добавьте в йогурт, перемешайте и перелейте в формы для десерта. Отправьте в холодильник охлаждаться.
- Для приготовления следующего слоя десерта в теплой воде растворите желатин и оставьте его набухнуть. Охлажденный желатин добавьте к йогурту.
- Йогурт смешайте с матчей, лимонным экстрактом, подсластителем – перемешайте до однородности.
- Готовый слой с матчем вылейте в форму поверх ванильного слоя и снова оставьте в холодильнике до загущения.
Дополнительно, по желанию, готовый десерт можно полить шоколадом и сформировать небольшие конфеты. Приятного аппетита!
Поделиться новостью