Пишний та повітряний бісквіт з полуницею та ніжним вершковим кремом сподобається усім. Торт можна готувати у будні та свята. 

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Бісквіт з полуницею

  1. Полуницю помийте, почистіть, наріжте на скибочки.
  2. Для приготування тіста у глибокій мисці збийте яйця протягом 7-10 хвилин, поступово додайте цукор, ванільний цукор.
  3. Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте до збитих яєць, перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
  5. Розігрійте духовку до температури до 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до готовності.
  6. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
  7. Для приготування крему у миску викладіть сметану, додайте цукрову пудру, вершки, збийте міксером до однорідної консистенції.
  8. Готовий бісквіт розріжте на дві частини, змастіть кремом, зверху викладіть полуницю. Відправте торт у холодильник на 2-3 години.
  9. Готовий торт розріжте на порції. Смачного!