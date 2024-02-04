Вкусный ужин из доступных продуктов: готовим биточки из мойвы по-одесски

4 февраля 2024, 17:20
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Источник:

olga_riabenko_

Для семейного ужина прекрасно подойдут биточки из мойвы по-одесски. Это бюджетное блюдо готовится очень просто.

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Рецепт биточков из мойвы

  • Время: 45 минут
  • Порций: 3
Ингредиенты:
– 750 граммов неочищенной мойвы;
– 6 яиц;
– 3 столовые ложки муки;
– зелёный лук;
– петрушка;
– половина лимона;
– соль, перец по вкусу;
– растительное масло.

Приготовление:

  1. Мойву промойте и очистите от голов, внутренностей и косточек.
  2. Промойте уже готовое филе.
  3. Для теста смешайте 3 яйца, 3 желтка, 3 столовые ложки муки. Посолите, поперчите и добавьте нарезанный зеленый лук.
  4. Возьмите за хвостики 2 филе мойвы и окуните в тесто.
  5. Жарьте на разогретом масле с двух сторон. Подавайте биточки сразу с петрушкой и соком лимона.
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Автор: Ольга Котів