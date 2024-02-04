Вкусный ужин из доступных продуктов: готовим биточки из мойвы по-одесски
4 февраля 2024, 17:20Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Для семейного ужина прекрасно подойдут биточки из мойвы по-одесски. Это бюджетное блюдо готовится очень просто.
Также такие биточки готовят из тюлечки. Попробуйте – вам понравится.
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Рецепт биточков из мойвы
- Время: 45 минут
- Порций: 3
– 750 граммов неочищенной мойвы;
– 6 яиц;
– 3 столовые ложки муки;
– зелёный лук;
– петрушка;
– половина лимона;
– соль, перец по вкусу;
– растительное масло.
Приготовление:
- Мойву промойте и очистите от голов, внутренностей и косточек.
- Промойте уже готовое филе.
- Для теста смешайте 3 яйца, 3 желтка, 3 столовые ложки муки. Посолите, поперчите и добавьте нарезанный зеленый лук.
- Возьмите за хвостики 2 филе мойвы и окуните в тесто.
- Жарьте на разогретом масле с двух сторон. Подавайте биточки сразу с петрушкой и соком лимона.