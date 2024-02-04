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Рецепт биточків з мойви

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Мойву промийте та очистьте від голів, нутрощів та кісточок.
  2. Промийте вже готове філе.
  3. Для тіста змішайте 3 яйця, 3 жовтки, 3 столові ложки борошна. Посоліть, поперчіть та додайте нарізану зелену цибулю.
  4. Візьміть за хвостики 2 філе мойви та занурте в тісто.
  5. Смажте на розігрітій олії з двох сторін. Подавайте биточки відразу з петрушкою і соком лимона.