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Рецепт биточків з мойви
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Мойву промийте та очистьте від голів, нутрощів та кісточок.
- Промийте вже готове філе.
- Для тіста змішайте 3 яйця, 3 жовтки, 3 столові ложки борошна. Посоліть, поперчіть та додайте нарізану зелену цибулю.
- Візьміть за хвостики 2 філе мойви та занурте в тісто.
- Смажте на розігрітій олії з двох сторін. Подавайте биточки відразу з петрушкою і соком лимона.