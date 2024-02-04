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Рецепт биточков из мойвы
- Время: 45 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Мойву промойте и очистите от голов, внутренностей и косточек.
- Промойте уже готовое филе.
- Для теста смешайте 3 яйца, 3 желтка, 3 столовые ложки муки. Посолите, поперчите и добавьте нарезанный зеленый лук.
- Возьмите за хвостики 2 филе мойвы и окуните в тесто.
- Жарьте на разогретом масле с двух сторон. Подавайте биточки сразу с петрушкой и соком лимона.