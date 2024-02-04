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Рецепт биточков из мойвы

  • Время: 45 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Мойву промойте и очистите от голов, внутренностей и косточек.
  2. Промойте уже готовое филе.
  3. Для теста смешайте 3 яйца, 3 желтка, 3 столовые ложки муки. Посолите, поперчите и добавьте нарезанный зеленый лук.
  4. Возьмите за хвостики 2 филе мойвы и окуните в тесто.
  5. Жарьте на разогретом масле с двух сторон. Подавайте биточки сразу с петрушкой и соком лимона.