Если нет возможности посетить Одессу этим летом, попробуйте приготовить одно из популярных блюд местной кухни – биточков с анчоусами (тюлькой).

Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус

Рецепт биточков с анчоусами.

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Очищаем рыбу: отрываем голову с кишечником, затем осторожно отделяем позвоночник.
  • К рыбе добавляем яйца, нарезанную зелень, муку, специи. Замешиваем все и жарим на сковороде на среднем огне с двух сторон.
  • Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы удалить избыточный жир.
  • Подавайте блюдо горячим. Идеальным дополнением к блюду будет соус дзадзики с тархуном, сметана.

Приятного аппетита!

Кстати, анчоус очень полезна рыба когда вы на диете. Она богата омега-3, белками и минералами. Анчоусы вкушают еще с маринованным в пряном маринаде луком.