Если нет возможности посетить Одессу этим летом, попробуйте приготовить одно из популярных блюд местной кухни – биточков с анчоусами (тюлькой).
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Рецепт биточков с анчоусами.
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Очищаем рыбу: отрываем голову с кишечником, затем осторожно отделяем позвоночник.
- К рыбе добавляем яйца, нарезанную зелень, муку, специи. Замешиваем все и жарим на сковороде на среднем огне с двух сторон.
- Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы удалить избыточный жир.
- Подавайте блюдо горячим. Идеальным дополнением к блюду будет соус дзадзики с тархуном, сметана.
Приятного аппетита!
Кстати, анчоус очень полезна рыба когда вы на диете. Она богата омега-3, белками и минералами. Анчоусы вкушают еще с маринованным в пряном маринаде луком.