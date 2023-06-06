Если нет возможности посетить Одессу этим летом, попробуйте приготовить одно из популярных блюд местной кухни – биточков с анчоусами (тюлькой).

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Рецепт биточков с анчоусами.

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 пачки черноморских анчоусов с/м (1 кг);

– 2 больших яйца;

– 2 столовые ложки муки с горкой;

– 1/2 пучка зеленого лука (белая часть);

– 1/2 пучка петрушки и укропа;

– соль;

– черный молотый перец;

– растительное масло для жарки;

– для нежности добавьте ложку сметаны.

Приготовление:

Очищаем рыбу: отрываем голову с кишечником, затем осторожно отделяем позвоночник.

К рыбе добавляем яйца, нарезанную зелень, муку, специи. Замешиваем все и жарим на сковороде на среднем огне с двух сторон.

Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы удалить избыточный жир.

Подавайте блюдо горячим. Идеальным дополнением к блюду будет соус дзадзики с тархуном, сметана.

Приятного аппетита!

Кстати, анчоус очень полезна рыба когда вы на диете. Она богата омега-3, белками и минералами. Анчоусы вкушают еще с маринованным в пряном маринаде луком.

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