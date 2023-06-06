Якщо не має змоги відвідати Одесу цього літа, спробуйте приготувати одну з популярних страв місцевої кухні – биточків з анчоусами (тюлькою).

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Рецепт биточків з анчоусами

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 пачки чорноморських анчоусів с/м (1 кг);

– 2 великих яйця;

– 2 столові ложки борошна з гіркою;

– 1/2 пучка зеленої цибулі (біла частина);

– 1/2 пучка петрушки та кропу;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– рослинна олія для смаження;

– для ніжності додайте ложку сметани.

Приготування:

Очищаємо рибу: відриваємо голову з кишківником, а потім обережно відокремлюємо хребет.

До риби додаємо яйця, нарізану зелень, борошно, спеції. Замішуємо все та смажимо на сковорідці, на середньому вогні з двох сторін.

Викладаємо на паперову серветку, щоб видалити надлишковий жир.

Подавайте страву гарячою. Ідеальним доповненням до страви буде соус дзадзики з тархуном, сметана.

Смачного!

До речі, анчоус дуже корисна риба коли ви на дієті. Вона багата на омега-3, білки та мінерали. Анчоуси смакують ще з маринованою у пряному маринаді цибулею.

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