Ленивые суши – настоящая находка для каждого. Их не нужно долго готовить, крутить и беспокоиться, чтобы они не разлезлись. Все просто, выкладываем в форму из-под кексов и запекаем.
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Начинками могут быть разные ингредиенты: крабовое мясо, рыба, креветки, угорь или овощи.
Рецепт запеченной суши
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Маринуем рыбу специями и заправляем растительным маслом. В формы выкладываем листья норы и рис, на верх маринованной рыбы. Запекаем в духовке 5 – 6 минут при температуре 180 граммов.
- Выкладываем авокадо, поливаем соусом, посыпаем кунжутом и луком.
- Для заправки в рис просто сочетаем в кастрюле и постоянно помешивая на слабом огне. Все должно раствориться, но не закипеть.
Приятного аппетита!