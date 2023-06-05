Ленивые суши – настоящая находка для каждого. Их не нужно долго готовить, крутить и беспокоиться, чтобы они не разлезлись. Все просто, выкладываем в форму из-под кексов и запекаем.

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Начинками могут быть разные ингредиенты: крабовое мясо, рыба, креветки, угорь или овощи.

Рецепт запеченной суши

  • Время: 30 – 40 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Маринуем рыбу специями и заправляем растительным маслом. В формы выкладываем листья норы и рис, на верх маринованной рыбы. Запекаем в духовке 5 – 6 минут при температуре 180 граммов.
  • Выкладываем авокадо, поливаем соусом, посыпаем кунжутом и луком.
  • Для заправки в рис просто сочетаем в кастрюле и постоянно помешивая на слабом огне. Все должно раствориться, но не закипеть.

Приятного аппетита!