Ленивые суши – настоящая находка для каждого. Их не нужно долго готовить, крутить и беспокоиться, чтобы они не разлезлись. Все просто, выкладываем в форму из-под кексов и запекаем.

Читайте также: Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус

Начинками могут быть разные ингредиенты: крабовое мясо, рыба, креветки, угорь или овощи.

Рецепт запеченной суши

Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 листа норы;

– 500 граммов отварного риса для суши;

– 60 – 100 граммов риса;

– 720 граммов рыбы горбуши;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– пол чайной ложки соли;

– 30 граммов соевого соуса;

– 30 граммов масла.

Для соуса:

– 150 граммов майонеза;

– 40 граммов соуса шрирача.

Для начинки:

– половина авокадо;

– 30 граммов лука;

– 20 граммов жареного кунжута.

Заправка для риса:

– 500 граммов рисового уксуса;

– 550 граммов сахара;

– 25 граммов соли.

Приготовление:

Маринуем рыбу специями и заправляем растительным маслом. В формы выкладываем листья норы и рис, на верх маринованной рыбы. Запекаем в духовке 5 – 6 минут при температуре 180 граммов.

Выкладываем авокадо, поливаем соусом, посыпаем кунжутом и луком.

Для заправки в рис просто сочетаем в кастрюле и постоянно помешивая на слабом огне. Все должно раствориться, но не закипеть.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сладкий десерт из Италии. рецепт тирамису.