Настоящий вкус одесской кухни – готовим биточки с анчоусами
6 июня 2023, 14:07Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Чтобы почувствовать настоящий вкус одесской кухни, попробуйте приготовить популярное рыбное блюдо из тюльки (анчоусов) по рецепту шеф-повара.
Если нет возможности посетить Одессу этим летом, попробуйте приготовить одно из популярных блюд местной кухни – биточков с анчоусами (тюлькой).
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Рецепт биточков с анчоусами.
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 2 пачки черноморских анчоусов с/м (1 кг);
– 2 больших яйца;
– 2 столовые ложки муки с горкой;
– 1/2 пучка зеленого лука (белая часть);
– 1/2 пучка петрушки и укропа;
– соль;
– черный молотый перец;
– растительное масло для жарки;
– для нежности добавьте ложку сметаны.
Приготовление:
- Очищаем рыбу: отрываем голову с кишечником, затем осторожно отделяем позвоночник.
- К рыбе добавляем яйца, нарезанную зелень, муку, специи. Замешиваем все и жарим на сковороде на среднем огне с двух сторон.
- Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы удалить избыточный жир.
- Подавайте блюдо горячим. Идеальным дополнением к блюду будет соус дзадзики с тархуном, сметана.
Приятного аппетита!
Кстати, анчоус очень полезна рыба когда вы на диете. Она богата омега-3, белками и минералами. Анчоусы вкушают еще с маринованным в пряном маринаде луком.Понравился рецепт? Попытайтесь приготовить также запеченные суши с рыбой по нашему. рецептом.