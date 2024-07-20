Бюджетная закуска, которая украдет ваше сердце: рецепт фантастической намазки из свеклы

20 июля 2024, 18:59
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Источник:

Shuba

Из свеклы можно приготовить необычайно вкусную намазку. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт.

Молодая свекла имеет особый вкус. Ее сладость придаст блюду изысканности.

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Намазка из свеклы

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 молодые свеклы;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов сливочного сыра;
– соль, перец по вкусу;
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 15 граммов зелени.

Приготовление:

  1. Молодую свеклу помойте и сварите или запеките до готовности. Почистьте от кожуры. Также почистьте чеснок.
  2. Свеклу и очищенный чеснок натрите на мелкую терку.
  3. В миску выложите натертую свеклу, чеснок, сливочный сыр, соль, перец и греческий йогурт. Тщательно перемешайте.
  4. Поставьте готовую свекольную намазку в холодильник на 30 минут. Подавайте с хлебом или тостами, украсив любимой зеленью.
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Автор: Ольга Котів