Бюджетная закуска, которая украдет ваше сердце: рецепт фантастической намазки из свеклы
20 июля 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Из свеклы можно приготовить необычайно вкусную намазку. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт.
Молодая свекла имеет особый вкус. Ее сладость придаст блюду изысканности.
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Намазка из свеклы
- Время: 45 минут
- Порций: 2
– 2 молодые свеклы;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов сливочного сыра;
– соль, перец по вкусу;
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 15 граммов зелени.
Приготовление:
- Молодую свеклу помойте и сварите или запеките до готовности. Почистьте от кожуры. Также почистьте чеснок.
- Свеклу и очищенный чеснок натрите на мелкую терку.
- В миску выложите натертую свеклу, чеснок, сливочный сыр, соль, перец и греческий йогурт. Тщательно перемешайте.
- Поставьте готовую свекольную намазку в холодильник на 30 минут. Подавайте с хлебом или тостами, украсив любимой зеленью.