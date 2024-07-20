Молодая свекла имеет особый вкус. Ее сладость придаст блюду изысканности.

Стоит попробовать Вы захотите есть ее каждый день: готовим фантастический салат из молодого картофеля

Намазка из свеклы

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 молодые свеклы;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов сливочного сыра;

– соль, перец по вкусу;

– 2 столовые ложки греческого йогурта;

– 15 граммов зелени.

Приготовление:

Молодую свеклу помойте и сварите или запеките до готовности. Почистьте от кожуры. Также почистьте чеснок. Свеклу и очищенный чеснок натрите на мелкую терку. В миску выложите натертую свеклу, чеснок, сливочный сыр, соль, перец и греческий йогурт. Тщательно перемешайте. Поставьте готовую свекольную намазку в холодильник на 30 минут. Подавайте с хлебом или тостами, украсив любимой зеленью.

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