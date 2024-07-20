Молодая свекла имеет особый вкус. Ее сладость придаст блюду изысканности.

Стоит попробовать Вы захотите есть ее каждый день: готовим фантастический салат из молодого картофеля

Намазка из свеклы

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Молодую свеклу помойте и сварите или запеките до готовности. Почистьте от кожуры. Также почистьте чеснок.
  2. Свеклу и очищенный чеснок натрите на мелкую терку.
  3. В миску выложите натертую свеклу, чеснок, сливочный сыр, соль, перец и греческий йогурт. Тщательно перемешайте.
  4. Поставьте готовую свекольную намазку в холодильник на 30 минут. Подавайте с хлебом или тостами, украсив любимой зеленью.