Молодая свекла имеет особый вкус. Ее сладость придаст блюду изысканности.
Стоит попробовать Вы захотите есть ее каждый день: готовим фантастический салат из молодого картофеля
Намазка из свеклы
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Молодую свеклу помойте и сварите или запеките до готовности. Почистьте от кожуры. Также почистьте чеснок.
- Свеклу и очищенный чеснок натрите на мелкую терку.
- В миску выложите натертую свеклу, чеснок, сливочный сыр, соль, перец и греческий йогурт. Тщательно перемешайте.
- Поставьте готовую свекольную намазку в холодильник на 30 минут. Подавайте с хлебом или тостами, украсив любимой зеленью.