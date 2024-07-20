Молодий буряк має особливий смак. Його солодкість додасть страві вишуканості.

Варто спробувати Ви захочете їсти його щодня: готуємо фантастичний салат з молодої картоплі

Намазка з буряка

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Молоді буряки помийте і зваріть чи запечіть до готовності. Почистьте від шкірки. Також почистьте часник.
  2. Буряки та очищений часник натріть на дрібну терку.
  3. У миску викладіть натертий буряк, часник, вершковий сир, сіль, перець та грецький йогурт. Ретельно перемішайте.
  4. Поставте готову бурякову намазку в холодильник на 30 хвилин. Подавайте з хлібом або тостами, прикрасивши улюбленою зеленню.