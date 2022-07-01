Многие украинские повара проводят благотворительные гастро-ужины за границей, чтобы познакомить все больше людей с украинской кухней и традициями. С 24 февраля Екатерина Пескова готовила в Наплавке, Владимир Ярославский и Оля Мартыновская присоединились к CHARITY DINNERS в Праге.

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В Украине также проводят гастро-вечера, в частности, один из них состоялся во Львове. Мероприятие приняло роскошное заведение CITADEL, шефом которого является ресторатор Евгений Сушко. Целью благотворительного гастро-вечера было собрать средства на проект "1000 автомобилей свободы" по инициативе Максима Козицкого.

Фото с благотворительного гастро-вечера во Львове:

Фото Максима Козицкого

Кто был шеф-поваром мероприятия

Шеф-поварами ужина были одни из лучших рестораторов и кулинаров Украины:

Владимир Ярославский – судья проекта "Мастер Шеф". Один из 25 лучших шеф-повара Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

– судья проекта "Мастер Шеф". Один из 25 лучших шеф-повара Украины по версии Фокус-листинга 2011 года. Юрий Диденко – победитель кулинарного телешоу "Адская кухня". Он стажировался в мишленовских ресторанах Дании.

– победитель кулинарного телешоу "Адская кухня". Он стажировался в мишленовских ресторанах Дании. Сергей Федоренко – почетный судья кулинарных конкурсов Украины.

– почетный судья кулинарных конкурсов Украины. Максим Приходько – победитель кулинарного конкурса Bocus Dʼor Украина 2021 года.

– победитель кулинарного конкурса Bocus Dʼor Украина 2021 года. Владимир Паращак – шеф-кондитер сети заведений SHOco Bakery.

– шеф-кондитер сети заведений SHOco Bakery. Евгений Сушко – ресторатор и главный шеф-повар "CITADEL". Президент в WEST CHEF GROUP.

Голосом вечера был невероятный ведущий Андрей Ферцак, а музыкальное сопровождение создавала очаровательная Оля Цыбульская и певец IVAN NAVI. В меню вечера была представлена современная интерпретация украинской кухни из локальных продуктов (шесть блюд).

Помогать можно по-разному. Каждый должен быть на своем "фронте". С первых дней войны мы делали то, что умеем лучше – готовили обеды для нуждающихся и терробороны. Мы не перестали работать и поддерживали экономику страны. И благодаря этому имели возможность перечислять ежемесячно средства для ВСУ,

– отметил Евгений Сушко.

Сколько собрали для ВСУ

Организаторы и шеф-повара поддержали украинских защитников на передовой – закупив необеденные для них автомобили, которые спасают жизнь. Целью было собрать средства на 10 автомобилей, а финальная сумма по завершению мероприятия составила 18 тысяч долларов и 304 тысяч гривен.

Также на вечере состоялся аукцион, на котором были представлены предметы украинской культуры и искусства. В частности, уникальная картина, из которой создали марку "Русский военный корабль, иди на**". Именно ее продали за 18 тысяч долларов.



Лот аукциона / Фото Андрей Ферцак

Шесть приглашенных шеф-поваров подавали гостям изысканные блюда из украинских продуктов, а дополнял вкус бокалов вина, изготовленного в Закарпатье.

Меню благотворительного гастро-вечера во Львове:

Амюз-буш: чипсы из молодой крапивы, запеченная редиска с ферментированным чесноком. Спаржа.

Маринованная форель, томаты, икра форели, томатная вода.

Элитные корнеплоды. Пюре сельдерея и лисички.

Филе сома, сельдерей, карамельное масло, кабачок.

Говяжья щека с мясным соусом из молодой капусты и мини голубец.

Клубника – не курица на десерт.



Меню мероприятия / Фото Андрей Ферцак

Стоимость мероприятия стартовала от 4000 гривен, а именно, ведь все средства поступят ВСУ.