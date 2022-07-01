На днях канадский шеф-повар колумбийского происхождения с украинской душой, бессменный ведущий "Мастер Шеф" Украина Эктор Хименес-Браво получил приглашение стать звездным гостем одноименного кулинарного шоу в Польше.

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Бессменный судья украинской версии кулинарного шоу более десяти лет полюбился зрителям, а вот в Польше у него дебют. Эктор признался, что когда получил приглашение от коллег, сразу согласился. Он уверен, что его миссия донести всем об Украине и поблагодарить Польшу и ее людей за поддержку.

Главной миссией моего визита было рассказать всем об Украине и поблагодарить Польшу и ее невероятных людей за посильную поддержку,

– отметил шеф-повар.

Поездка по телевидению Польши в роли звездного судьи для Эктора Хименеса-Браво – честь. Также повар не скрывает, что у него произошло дежавю. Он заверил, что чувствовал себя на новом месте, но как будто уже здесь был.

Польша – это друг с детства. Не родные кровно, но близки душой. У нас очень похожи манеры общения, приоритеты ценностей и самое главное – доброта,

– прокомментировал Эктор.

Съемки проекта будут длиться недолго. Уже в эту субботу звездный судья вернется домой в Украину.