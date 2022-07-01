Чимало українських кухарів проводять благодійні гастро-вечері закордоном, щоб познайомити все більше людей з українською кухнею та традиціями. Від 24 лютого Катерина Пєскова готувала у Наплавку, Володимир Ярославський та Оля Мартиновська доєдналися до CHARITY DINNERS у Празі.

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В Україні також проводять гастро-вечори, зокрема один з них відбувся у Львові. Захід прийняв розкішний заклад CITADEL, шефом якого є ресторатор Євген Сушко. Метою благодійного гастро-вечора було зібрати кошти на проєкт "1000 автомобілів свободи" з ініціативи Максима Козицького.

Фото з благодійного гастро-вечора у Львові:

Фото Максима Козицького

Хто був шеф-кухарем заходу

Шеф-кухарями вечері були одні з найкращих рестораторів та кулінарів України:

Володимир Ярославський – суддя проєкту "Мастер Шеф". Один з 25 кращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.

– суддя проєкту "Мастер Шеф". Один з 25 кращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року. Юрій Діденко – переможець кулінарного телешоу "Пекельна кухня". Він стажувався в мішленівських ресторанах Данії.

– переможець кулінарного телешоу "Пекельна кухня". Він стажувався в мішленівських ресторанах Данії. Сергій Федоренко – почесний суддя кулінарних конкурсів України.

– почесний суддя кулінарних конкурсів України. Максим Прихідько – переможець кулінарного конкурсу Bocus Dʼor Україна 2021.

– переможець кулінарного конкурсу Bocus Dʼor Україна 2021. Володимир Паращак – шеф кондитер мережі закладів SHOco Bakery.

– шеф кондитер мережі закладів SHOco Bakery. Євген Сушко – ресторатор та головний шеф-кухар "CITADEL". Президент у WEST CHEF GROUP.

Голосом вечора був неймовірний ведучий Андрій Ферцак, а музичний супровід створювала чарівна Оля Цибульська та співак IVAN NAVI. У меню вечора була представлена сучасна інтерпретація української кухні з локальних продуктів (шість страв).

Допомагати можна по різному. Кожен має бути на своєму “фронті”. З перших днів війни ми робили те, що вміємо найкраще – готували обіди для потребуючих і тероборони. Ми не припиняли працювати та підтримували економіку країни. І завдяки цьому мали змогу перераховувати щомісяця кошти для ЗСУ,

– відзначив Євгеній Сушко.

Скільки зібрали для ЗСУ

Організатори та шеф-кухарі підтримали українських захисників на передовій – закупивши такі необідні для них автомобілі, які рятують життя. Ціллю було зібрати кошти на 10 автомобілів, а фінальна сума по завершенню заходу склала 18 тисяч доларів та 356 тисячі гривень.

Також на вечорі відбувся аукціон на якому були представлені предмети української культури та мистецтва. Зокрема унікальна картина, з якої створили марку "Руський військовий корабель, йди на**й". Саме її продали за 18 тисяч доларів.



Лот аукціону / Фото Андрій Ферцак

Шість запрошених шеф-кухарів подавали гостям вишукані страви з українських продуктів, а доповнював смак келих вина виготовленого у Закарпатті.

Меню благодійного гастро-вечора у Львові:

Амюз-буш: чипси з молодої кропиви, запечена редиска з ферментованим часником. Спаржа.

Маринована форель, томати, ікра форелі, томатна вода.

Елітні коренеплоди. Пюре селери та лисички.

Філе сома, селера, карамельне масло, кабачок.

Яловича щока з м'ясним соусом з молодої капусти та міні голубцем.

Полуниця – не паляниця на десерт.



Меню заходу / Фото Андрій Ферцак

Вартість заходу стартувала від 4000 гривень, саме від, адже всі кошти надійдуть ЗСУ.