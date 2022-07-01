Чимало українських кухарів проводять благодійні гастро-вечері закордоном, щоб познайомити все більше людей з українською кухнею та традиціями. Від 24 лютого Катерина Пєскова готувала у Наплавку, Володимир Ярославський та Оля Мартиновська доєдналися до CHARITY DINNERS у Празі.
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В Україні також проводять гастро-вечори, зокрема один з них відбувся у Львові. Захід прийняв розкішний заклад CITADEL, шефом якого є ресторатор Євген Сушко. Метою благодійного гастро-вечора було зібрати кошти на проєкт "1000 автомобілів свободи" з ініціативи Максима Козицького.
Фото з благодійного гастро-вечора у Львові:
Фото Максима Козицького
Хто був шеф-кухарем заходу
Шеф-кухарями вечері були одні з найкращих рестораторів та кулінарів України:
- Володимир Ярославський – суддя проєкту "Мастер Шеф". Один з 25 кращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.
- Юрій Діденко – переможець кулінарного телешоу "Пекельна кухня". Він стажувався в мішленівських ресторанах Данії.
- Сергій Федоренко – почесний суддя кулінарних конкурсів України.
- Максим Прихідько – переможець кулінарного конкурсу Bocus Dʼor Україна 2021.
- Володимир Паращак – шеф кондитер мережі закладів SHOco Bakery.
- Євген Сушко – ресторатор та головний шеф-кухар "CITADEL". Президент у WEST CHEF GROUP.
Голосом вечора був неймовірний ведучий Андрій Ферцак, а музичний супровід створювала чарівна Оля Цибульська та співак IVAN NAVI. У меню вечора була представлена сучасна інтерпретація української кухні з локальних продуктів (шість страв).
Допомагати можна по різному. Кожен має бути на своєму “фронті”. З перших днів війни ми робили те, що вміємо найкраще – готували обіди для потребуючих і тероборони. Ми не припиняли працювати та підтримували економіку країни. І завдяки цьому мали змогу перераховувати щомісяця кошти для ЗСУ,
– відзначив Євгеній Сушко.
Скільки зібрали для ЗСУ
Організатори та шеф-кухарі підтримали українських захисників на передовій – закупивши такі необідні для них автомобілі, які рятують життя. Ціллю було зібрати кошти на 10 автомобілів, а фінальна сума по завершенню заходу склала 18 тисяч доларів та 356 тисячі гривень.
Також на вечорі відбувся аукціон на якому були представлені предмети української культури та мистецтва. Зокрема унікальна картина, з якої створили марку "Руський військовий корабель, йди на**й". Саме її продали за 18 тисяч доларів.
Лот аукціону / Фото Андрій Ферцак
Шість запрошених шеф-кухарів подавали гостям вишукані страви з українських продуктів, а доповнював смак келих вина виготовленого у Закарпатті.
Меню благодійного гастро-вечора у Львові:
- Амюз-буш: чипси з молодої кропиви, запечена редиска з ферментованим часником. Спаржа.
- Маринована форель, томати, ікра форелі, томатна вода.
- Елітні коренеплоди. Пюре селери та лисички.
- Філе сома, селера, карамельне масло, кабачок.
- Яловича щока з м'ясним соусом з молодої капусти та міні голубцем.
- Полуниця – не паляниця на десерт.
Меню заходу / Фото Андрій Ферцак
Вартість заходу стартувала від 4000 гривень, саме від, адже всі кошти надійдуть ЗСУ.