Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась своим рецептом блинов "Три стакана". Они готовятся очень просто, а вкус имеют невероятный.

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Блины "Три стакана"

  • Время: 30 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Смешайте яйца с сахаром и солью. Частями введите просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.
  2. Добавьте кипяток и масло. Тесто получится жидким, но оно таким и должно быть.
  3. На сильно разогретую сухую сковороду влейте тесто и выпекайте блины до золотистого цвета.