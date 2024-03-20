Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась своим рецептом блинов "Три стакана". Они готовятся очень просто, а вкус имеют невероятный.
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Блины "Три стакана"
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Смешайте яйца с сахаром и солью. Частями введите просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.
- Добавьте кипяток и масло. Тесто получится жидким, но оно таким и должно быть.
- На сильно разогретую сухую сковороду влейте тесто и выпекайте блины до золотистого цвета.