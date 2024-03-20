Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася своїм рецептом млинців "Три склянки". Вони готуються дуже просто, а смакують неймовірно.

Варто спробувати Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Млинці "Три склянки"

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Змішайте яйця з цукром та сіллю. Частинами введіть просіяне борошно та молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок.
  2. Додайте окріп та олію. Тісто вийде рідким, але воно таким і має бути.
  3. На сильно розігріту суху пательню влийте тісто і випікайте млинці до золотавого кольору.