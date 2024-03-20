Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася своїм рецептом млинців "Три склянки". Вони готуються дуже просто, а смакують неймовірно.
Варто спробувати Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів
Млинці "Три склянки"
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Змішайте яйця з цукром та сіллю. Частинами введіть просіяне борошно та молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок.
- Додайте окріп та олію. Тісто вийде рідким, але воно таким і має бути.
- На сильно розігріту суху пательню влийте тісто і випікайте млинці до золотавого кольору.