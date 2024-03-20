Блины "Три стакана": гениальный рецепт от суперфиналистки "МастерШеф"

20 марта 2024, 16:59
Читати новину українською

Источник:

olga_riabenko_

Пожалуй, каждая хозяйка имеет свой проверенный рецепт блинов. Советуем приготовить их по этому – вам точно понравится.

Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась своим рецептом блинов "Три стакана". Они готовятся очень просто, а вкус имеют невероятный.

Стоит попробовать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Блины "Три стакана"

  • Время: 30 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 стакан муки;
– 1 стакан молока;
– 1 стакан кипятка;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки масла;
– 4 столовые ложки сахара;
– четверть чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. Смешайте яйца с сахаром и солью. Частями введите просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.
  2. Добавьте кипяток и масло. Тесто получится жидким, но оно таким и должно быть.
  3. На сильно разогретую сухую сковороду влейте тесто и выпекайте блины до золотистого цвета.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкуснейший десерт всего из двух ингредиентов.
Автор: Ольга Котів