Блины "Три стакана": гениальный рецепт от суперфиналистки "МастерШеф"
20 марта 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Пожалуй, каждая хозяйка имеет свой проверенный рецепт блинов. Советуем приготовить их по этому – вам точно понравится.
Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась своим рецептом блинов "Три стакана". Они готовятся очень просто, а вкус имеют невероятный.
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Блины "Три стакана"
- Время: 30 минут
- Порций: 8
– 1 стакан муки;
– 1 стакан молока;
– 1 стакан кипятка;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки масла;
– 4 столовые ложки сахара;
– четверть чайной ложки соли.
Приготовление:
- Смешайте яйца с сахаром и солью. Частями введите просеянную муку и молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков.
- Добавьте кипяток и масло. Тесто получится жидким, но оно таким и должно быть.
- На сильно разогретую сухую сковороду влейте тесто и выпекайте блины до золотистого цвета.