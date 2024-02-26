Вкусные блины можно сделать без муки: вам нужен только вчерашний хлеб

26 февраля 2024, 13:51
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Источник:

Shuba

Самый простой и быстрый способ приготовить блины – сделать их из вчерашнего хлеба. Они получатся воздушными и вкусными.

На приготовление таких блинов уходит мало времени. Кроме этого, для теста не надо ни грамма муки.

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Блины из хлеба

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов белого хлеба;
– 4 яйца;
– 300 миллилитров молока;
– 60 граммов масла 73%;
– 30 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 30 миллилитров растительного масла.


Блины из хлеба вас удивят / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Хлеб нарежьте кубиками. В кастрюле вскипятите молоко, добавьте масло, хлеб и оставьте на 30 минут для набухания.
  2. Яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром, смешайте с хлебной массой. Взбивайте до однородности.
  3. Разогрейте сковороду с маслом и жарьте блины до румяности с обеих сторон.
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Автор: Ольга Котів