Вкусные блины можно сделать без муки: вам нужен только вчерашний хлеб
26 февраля 2024, 13:51Читати новину українською
Источник:Shuba
Самый простой и быстрый способ приготовить блины – сделать их из вчерашнего хлеба. Они получатся воздушными и вкусными.
На приготовление таких блинов уходит мало времени. Кроме этого, для теста не надо ни грамма муки.
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Блины из хлеба
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 400 граммов белого хлеба;
– 4 яйца;
– 300 миллилитров молока;
– 60 граммов масла 73%;
– 30 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 30 миллилитров растительного масла.
Блины из хлеба вас удивят / Фото unsplash
Приготовление:
- Хлеб нарежьте кубиками. В кастрюле вскипятите молоко, добавьте масло, хлеб и оставьте на 30 минут для набухания.
- Яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром, смешайте с хлебной массой. Взбивайте до однородности.
- Разогрейте сковороду с маслом и жарьте блины до румяности с обеих сторон.