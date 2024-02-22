Они добавят разнообразия вашему ежедневному столу. Такие котлетки можно приготовить даже на праздник.

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Нежные рубленые котлетки из куриной печени

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Лук и морковь почистите. Морковь натрите и обжарьте несколько минут. Добавьте нарезанный лук. Готовьте еще несколько минут.
  2. Куриную печень хорошо промойте, отрежьте лишнее и мелко нарежьте. Добавьте специи, зажарку, крахмал, панировочные сухари, яйцо и тщательно перемешайте.
  3. Сформируйте котлеты с помощью ложки. Жарьте их до готовности на хорошо разогретой сковороде.