Смачні млинці можна зробити без борошна: вам потрібен лише вчорашній хліб

На приготування таких млинців йде мало часу. Окрім цього, для тіста не треба ні грама борошна.
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Млинці з хліба
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Млинці з хліба вас здивують / Фото unsplash
Приготування:
- Хліб наріжте кубиками. У каструлі закип'ятіть молоко, додайте масло, хліб і залиште на 30 хвилин для набухання.
- Яйця збийте зі звичайним і ванільним цукром, змішайте з хлібною масою. Збивайте до однорідності.
- Розігрійте пательню з олією і смажте млинці до рум'яності з обох сторін.