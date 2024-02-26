На приготування таких млинців йде мало часу. Окрім цього, для тіста не треба ні грама борошна.

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Млинці з хліба

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Смачні млинці можна зробити без борошна: вам потрібен лише вчорашній хліб
Млинці з хліба вас здивують / Фото unsplash

Приготування:

  1. Хліб наріжте кубиками. У каструлі закип'ятіть молоко, додайте масло, хліб і залиште на 30 хвилин для набухання.
  2. Яйця збийте зі звичайним і ванільним цукром, змішайте з хлібною масою. Збивайте до однорідності.
  3. Розігрійте пательню з олією і смажте млинці до рум'яності з обох сторін.