Смачні млинці можна зробити без борошна: вам потрібен лише вчорашній хліб

На приготування таких млинців йде мало часу. Окрім цього, для тіста не треба ні грама борошна.

Варто спробувати Яблучний пиріг "Невидимка": його зметуть зі столу миттєво

Млинці з хліба

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів білого хліба;

– 4 яйця;

– 300 мілілітрів молока;

– 60 грамів масла 73%;

– 30 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 30 мілілітрів олії.



Млинці з хліба вас здивують / Фото unsplash

Приготування:

Хліб наріжте кубиками. У каструлі закип'ятіть молоко, додайте масло, хліб і залиште на 30 хвилин для набухання. Яйця збийте зі звичайним і ванільним цукром, змішайте з хлібною масою. Збивайте до однорідності. Розігрійте пательню з олією і смажте млинці до рум'яності з обох сторін.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачні котлетки з курячої печінки.