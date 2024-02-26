На приготовление таких блинов уходит мало времени. Кроме этого, для теста не надо ни грамма муки.

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Блины из хлеба

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Вкусные блины можно сделать без муки: вам нужен только вчерашний хлеб
Блины из хлеба вас удивят / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Хлеб нарежьте кубиками. В кастрюле вскипятите молоко, добавьте масло, хлеб и оставьте на 30 минут для набухания.
  2. Яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром, смешайте с хлебной массой. Взбивайте до однородности.
  3. Разогрейте сковороду с маслом и жарьте блины до румяности с обеих сторон.