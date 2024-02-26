Вкусные блины можно сделать без муки: вам нужен только вчерашний хлеб

На приготовление таких блинов уходит мало времени. Кроме этого, для теста не надо ни грамма муки.

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Блины из хлеба

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов белого хлеба;

– 4 яйца;

– 300 миллилитров молока;

– 60 граммов масла 73%;

– 30 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 30 миллилитров растительного масла.



Блины из хлеба вас удивят / Фото unsplash

Приготовление:

Хлеб нарежьте кубиками. В кастрюле вскипятите молоко, добавьте масло, хлеб и оставьте на 30 минут для набухания. Яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром, смешайте с хлебной массой. Взбивайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом и жарьте блины до румяности с обеих сторон.

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