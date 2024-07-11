Также их можно есть просто со сметаной. Попробуйте – вам понравится.

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Блинчики из кабачков

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 2 яйца;

– 100 граммов сметаны или натурального йогурта;

– 100 миллилитров молока;

– 120 граммов муки;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 30 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Помытые кабачки поместите в чашу блендера и хорошо измельчите. Также их можно натереть на мелкой терке. В глубокой миске смешайте сметану, яйца, соль, молоко, масло и муку. Венчиком взбейте все до однородной консистенции. Добавьте кабачки вместе с соком, что стек при измельчении, и хорошо вымешайте. Оставьте на 5 минут и снова хорошо вымешайте тесто. На среднем огне разогрейте сковороду для блинов и вылейте на нее немного теста. Разровняйте и жарьте, пока поверхность блина не "схватится". Осторожно переверните блинчик на другую сторону и жарьте до готовности.

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