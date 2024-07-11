Также их можно есть просто со сметаной. Попробуйте – вам понравится.
Стоит попробовать Самое вкусное блюдо лета: готовим оладьи из кабачков и картофеля
Блинчики из кабачков
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помытые кабачки поместите в чашу блендера и хорошо измельчите. Также их можно натереть на мелкой терке.
- В глубокой миске смешайте сметану, яйца, соль, молоко, масло и муку. Венчиком взбейте все до однородной консистенции.
- Добавьте кабачки вместе с соком, что стек при измельчении, и хорошо вымешайте. Оставьте на 5 минут и снова хорошо вымешайте тесто.
- На среднем огне разогрейте сковороду для блинов и вылейте на нее немного теста.
- Разровняйте и жарьте, пока поверхность блина не "схватится". Осторожно переверните блинчик на другую сторону и жарьте до готовности.