Також їх можна їсти просто зі сметаною. Спробуйте – вам сподобається.

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Млинці з кабачків

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помиті кабачки помістіть в чашу блендера й добре подрібніть. Також їх можна натерти на дрібній терці.
  2. У глибокій мисці змішайте сметану, яйця, сіль, молоко, олію та борошно. Вінчиком збийте все до однорідної консистенції.
  3. Додайте кабачки разом із соком, що стік при подрібнюванні, та добре вимішайте. Залиште на 5 хвилин й знову добре вимішайте тісто.
  4. На середньому вогні розігрійте пательню для млинців й вилийте на неї трохи тіста.
  5. Розрівняйте й смажте, доки поверхня млинця не "схопиться". Обережно переверніть млинець на інший бік й смажте до готовності.