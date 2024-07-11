Еще лучше, чем оладьи: готовим кабачковые блины
11 июля 2024, 17:58Читати новину українською
Источник:Picante Cooking
Обычно из кабачков готовят оладьи. Однако советуем сделать блины, которые можно подавать с вкусной начинкой.
Также их можно есть просто со сметаной. Попробуйте – вам понравится.
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Блинчики из кабачков
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 2 кабачка;
– 2 яйца;
– 100 граммов сметаны или натурального йогурта;
– 100 миллилитров молока;
– 120 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 30 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Помытые кабачки поместите в чашу блендера и хорошо измельчите. Также их можно натереть на мелкой терке.
- В глубокой миске смешайте сметану, яйца, соль, молоко, масло и муку. Венчиком взбейте все до однородной консистенции.
- Добавьте кабачки вместе с соком, что стек при измельчении, и хорошо вымешайте. Оставьте на 5 минут и снова хорошо вымешайте тесто.
- На среднем огне разогрейте сковороду для блинов и вылейте на нее немного теста.
- Разровняйте и жарьте, пока поверхность блина не "схватится". Осторожно переверните блинчик на другую сторону и жарьте до готовности.