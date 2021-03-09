Від 8 до 14 березня - тиждень святкування Масляної. Тетяна Литвинова поділилась з читачами у інстаграм рецептом млинців з грибами та сиром, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

Тетяна Литвинова розповідає як приготувати смачні млинці з грибами та сиром. Щоб начинка була ніжною і соковитою треба цибулю обсмажити з маслом гхі. Ми впевнені, що ця чудова страва сподобається усім гостям не тільки смаком, а й оригінальною презентацією.

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Рецепт млинців

Інгредієнти:

– 300 грамів грибів (печериці);

– 200 грамів цибулі;

– 150 мілілітрів вершків 15%;

– 30 грамів масло гхі;

– 100 грамів сиру (Моцарела або Сулугуні);

– зелена цибуля;

– 1 чайна ложка солі.

Для приготування начинки ретельно помийте гриби. Для того, щоб почистити гриби, викладіть у тарілку з водою, додайте дві столові ложки борошна, залиште на декілька хвилин. Зцідіть воду, викладіть у чашу блендера, подрібніть. Почистіть цибулю від лушпиння, подрібніть у блендері. На розігріту пательню, викладіть масло гхі, обсмажте цибулю до золотої скоринки, додайте гриби, додайте сіль, перець, вершки, тушкуйте 10 хвилин. Помийте пір'я зеленої цибулі, викладіть у миску, залийте окропом, залиште на одну хвилину. Сир натріть на грубій тертці. На середину готового млинця викладіть тертий сир, начинку, загорніть у мішечок, зверху зав'яжіть пір'ям зеленої цибулі. Розігрійте духовку до температури 160 градусів, викладіть на деко, відправте запікатись на п'ять хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!

Млинці з грибами – рецепт від Тані Литвинової у відео: