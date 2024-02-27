Рецепт идеальных блинов на молоке с дырочками: попробуйте и будете готовить только так
27 февраля 2024, 14:15Читати новину українською
Источник:"Факты"
Если вам не удаются тоненькие блины, попробуйте воспользоваться этим рецептом. Блюдо получится воздушным и очень вкусным.
Такое тесто не требует добавления дрожжей, соды или разрыхлителя. Несмотря на это , блины будут покрыты симпатичными дырочками.
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Рецепт блинов на молоке
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 стакан муки;
– 1 стакан молока;
– 3 яйца;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– пакетик ванилина;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1 стакан кипятка.
Подавайте блины с любимой начинкой / Фото Unsplash
Приготовление:
- В миске взбейте венчиком яйца с сахаром, маслом, щепоткой соли и ванилина. Влейте молоко и хорошо перемешайте.
- Постепенно введите просеянную муку. Затем влейте, постоянно помешивая, кипяток. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. .
- Чтобы блины получились с дырочками, для начала важно тонко смазать сковороду маслом, а затем очень хорошо ее нагреть.
- Выливайте тесто на сковороду быстро тонким слоем, равномерно его распределяя. Готовьте до золотистого цвета. Затем переверните блинчик и готовьте еще около 30 – -40 секунд.