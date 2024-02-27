Рецепт идеальных блинов на молоке с дырочками: попробуйте и будете готовить только так

Если вам не удаются тоненькие блины, попробуйте воспользоваться этим рецептом. Блюдо получится воздушным и очень вкусным.

Такое тесто не требует добавления дрожжей, соды или разрыхлителя. Несмотря на это , блины будут покрыты симпатичными дырочками.

Будет вкусно Вкусные блины можно сделать без муки: вам нужен только вчерашний хлеб

Рецепт блинов на молоке

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

– 1 стакан муки;– 1 стакан молока;– 3 яйца;– щепотка соли;– 3 столовые ложки сахара;– пакетик ванилина;– 3 столовые ложки растительного масла;– 1 стакан кипятка.



Подавайте блины с любимой начинкой / Фото Unsplash

Приготовление:

В миске взбейте венчиком яйца с сахаром, маслом, щепоткой соли и ванилина. Влейте молоко и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку. Затем влейте, постоянно помешивая, кипяток. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. . Чтобы блины получились с дырочками, для начала важно тонко смазать сковороду маслом, а затем очень хорошо ее нагреть. Выливайте тесто на сковороду быстро тонким слоем, равномерно его распределяя. Готовьте до золотистого цвета. Затем переверните блинчик и готовьте еще около 30 – -40 секунд.