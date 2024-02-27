Рецепт ідеальних млинців на молоці з дірочками: спробуйте і готуватимете тільки так

Таке тісто не потребує додавання дріжджів, соди чи розпушувача. Попри це , млинці будуть вкриті симпатичними дірочками.

Буде смачно Смачні млинці можна зробити без борошна: вам потрібен лише вчорашній хліб

Рецепт млинців на молоці

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка молока;

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– пакетик ваніліну;

– 3 столові ложки олії;

– 1 склянка окропу.



Подавайте млинці з улюбленою начинкою / Фото Unsplash

Приготування:

У мисці збийте вінчиком яйця з цукром, олією, дрібкою солі та ваніліну. Влийте молоко і гарно перемішайте. Поступово введіть просіяне борошно. Потім влийте, постійно помішуючи, окріп. Накрийте тісто рушником і залиште на 30 хвилин за кімнатної температури. . Щоб млинці вийшли з дірочками, для початку важливо тонко змастити пательню олією, а потім дуже гарно її нагріти. Виливайте тісто на пательню швидко тонким шаром, рівномірно його розподіляючи. Готуйте до золотавого кольору. Потім переверніть млинець і готуйте ще близько 30 – -40 секунд.

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