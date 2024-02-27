Рецепт ідеальних млинців на молоці з дірочками: спробуйте і готуватимете тільки так

Таке тісто не потребує додавання дріжджів, соди чи розпушувача. Попри це , млинці будуть вкриті симпатичними дірочками.
Буде смачно Смачні млинці можна зробити без борошна: вам потрібен лише вчорашній хліб
Рецепт млинців на молоці
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Подавайте млинці з улюбленою начинкою / Фото Unsplash
Приготування:
- У мисці збийте вінчиком яйця з цукром, олією, дрібкою солі та ваніліну. Влийте молоко і гарно перемішайте.
- Поступово введіть просіяне борошно. Потім влийте, постійно помішуючи, окріп. Накрийте тісто рушником і залиште на 30 хвилин за кімнатної температури. .
- Щоб млинці вийшли з дірочками, для початку важливо тонко змастити пательню олією, а потім дуже гарно її нагріти.
- Виливайте тісто на пательню швидко тонким шаром, рівномірно його розподіляючи. Готуйте до золотавого кольору. Потім переверніть млинець і готуйте ще близько 30 – -40 секунд.