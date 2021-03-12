Рецепт блинов на кефире с бананами и шоколадной пастой от Лизы Глинской
Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных блинов на кефире с шоколадной начинкой, которые будут по вкусу каждому члену семьи.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных блинов на кефире, которые она с теплотой вспоминает с детства.
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Девушка вспомнила, что приготовлением блинов в ее семье всегда занимался отец.
Помню, проснувшись утром, бежала на кухню, а там папа готовил блины, от которых невозможно было оторваться,
– прокомментировала Лиза Глинская.
Как приготовить блины на кефире
- В миске смешайте кефир и яйца, добавьте соду с сахаром и солью – перемешайте до однородной консистенции.
- Добавьте к смеси муку, перебейте тесто ручным блендером до гладкости.
- Добавьте в тесто теплую воду и растительное масло – перемешайте.
- Обжарьте блины на разогретой сковородке с обеих сторон до готовности.
- Выложите готовый блин на тарелку, сверху еще один накрест, смажьте шоколадной пастой.
- Выложите порезанные кружочками бананы и заверните блины в виде ролла.
- Нарежьте роллы из блинов на кусочки толщиной 2-2,5 сантиметра.
По желанию, на блины можно выложить свежие листочки мяты и клубничный джем. Приятного аппетита!
Роллы из блинов и шоколадной пасты / Лиза Глинская
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