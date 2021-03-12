Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных блинов на кефире с шоколадной начинкой, которые будут по вкусу каждому члену семьи.

Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных блинов на кефире, которые она с теплотой вспоминает с детства.

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Девушка вспомнила, что приготовлением блинов в ее семье всегда занимался отец.

Помню, проснувшись утром, бежала на кухню, а там папа готовил блины, от которых невозможно было оторваться,

– прокомментировала Лиза Глинская.

Как приготовить блины на кефире

Ингредиенты:

– 100 г яиц;

– 250 г кефира;

– 1/3 ч. л соды;

– соль;

– 20 г сахара;

– 150 г муки;

– 120 мл воды;

– 30 мл растительного масла.

Для начинки:

– бананы;

– шоколадная паста Nutella;

В миске смешайте кефир и яйца, добавьте соду с сахаром и солью – перемешайте до однородной консистенции. Добавьте к смеси муку, перебейте тесто ручным блендером до гладкости. Добавьте в тесто теплую воду и растительное масло – перемешайте. Обжарьте блины на разогретой сковородке с обеих сторон до готовности. Выложите готовый блин на тарелку, сверху еще один накрест, смажьте шоколадной пастой. Выложите порезанные кружочками бананы и заверните блины в виде ролла. Нарежьте роллы из блинов на кусочки толщиной 2-2,5 сантиметра.

По желанию, на блины можно выложить свежие листочки мяты и клубничный джем. Приятного аппетита!

Роллы из блинов и шоколадной пасты / Лиза Глинская