Ліза Глінська поділилася рецептом смачних млинців на кефірі з шоколадною начинкою, які прийдуть до смаку кожному члену родини.

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачних млинців на кефірі, які вона з теплотою згадує з дитинства.

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Дівчина пригадала, що приготуванням млинців у її сім'ї завжди займався батько.

Пам'ятаю, прокинувшись зранку, бігла на кухню, а там тато готував млинці, від яких не можливо було відірватися, – прокоментувала Ліза Глінська.

Як приготувати млинці на кефірі

Інгредієнти:

– 100 г яєць;

– 250 г кефіру;

– 1/3 ч. л соди;

– сіль;

– 20 г цукру;

– 150 г борошна;

– 120 мл води;

– 30 мл рослинної олії.

Для начинки:

– банани;

– шоколадна паста Nutella;

У мисці змішайте кефір та яйця, додайте соду з цукром та сіллю – перемішайте до однорідної консистенції. Додайте до суміші борошно, перебийте тісто ручним блендером до гладкості. Додайте до тіста теплу воду та рослинну олію – перемішайте. Обсмажте млинці на розігрітій сковорідці з обох сторін до готовності. Викладіть готовий млинець на тарілку, зверху ще один навхрест, змастіть шоколадною пастою. Викладіть порізані кружечками банани та загорніть млинці у вигляді рола. Наріжте роли з млинців на шматочки товщиною 2-2,5 сантиметри.

За бажанням, на млинці можна викласти свіжі листочки м'яти та полуничний джем. Смачного!

Роли з млинців та шоколадної пасти / Ліза Глінська