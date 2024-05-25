Идеальный завтрак выходного дня: готовим роскошные блины Рафаэлло
25 мая 2024, 12:59Читати новину українською
Источник:gubenia_sofiia
Блины прекрасно подходят к завтраку. А вкусная начинка превращает их в настоящее произведение искусства.
Творог со сгущенным молоком идеально подходят к тоненьким блинам. Кокосовая стружка сделает их похожими на Рафаэлло.
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Блины Рафаэлло
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 3 яйца;
– 3 столовых ложки сахара;
– 500 миллилитров молока;
– 5 столовых ложек растительного масла;
– 240 граммов муки;
– 150 миллилитров кипятка.
Начинка:
– 100 граммов сгущенного молока;
– 50 граммов кокосовой стружки;
– 350 граммов творога.
Смотрите, как приготовить такие блины: видео
Приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром, добавьте частями муку и перемешайте.
- Добавьте постепенно молоко, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.
- Далее влейте масло и кипяток, еще раз перемешайте и обжарьте тоненькие блинчики с обеих сторон.
- Все ингредиенты для начинки перебейте блендером. Смажьте каждый блинчик и сверните. Полейте сгущенным молоком, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.