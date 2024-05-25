Идеальный завтрак выходного дня: готовим роскошные блины Рафаэлло

25 мая 2024, 12:59
Читати новину українською

Источник:

gubenia_sofiia

Блины прекрасно подходят к завтраку. А вкусная начинка превращает их в настоящее произведение искусства.

Творог со сгущенным молоком идеально подходят к тоненьким блинам. Кокосовая стружка сделает их похожими на Рафаэлло.

Будет вкусно Без муки в духовке: готовим сказочные сырники по рецепту Лилии Цвит

Блины Рафаэлло

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Для блинов:
– 3 яйца;
– 3 столовых ложки сахара;
– 500 миллилитров молока;
– 5 столовых ложек растительного масла;
– 240 граммов муки;
– 150 миллилитров кипятка.
Начинка:
– 100 граммов сгущенного молока;
– 50 граммов кокосовой стружки;
– 350 граммов творога.

Смотрите, как приготовить такие блины: видео

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром, добавьте частями муку и перемешайте.
  2. Добавьте постепенно молоко, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.
  3. Далее влейте масло и кипяток, еще раз перемешайте и обжарьте тоненькие блинчики с обеих сторон.
  4. Все ингредиенты для начинки перебейте блендером. Смажьте каждый блинчик и сверните. Полейте сгущенным молоком, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить французские блины с клубникой и сливочным кремом.
Автор: Ольга Котів