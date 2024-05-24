В этом рецепте известной кулинарки Лилии Цвит даже не надо муки. Обязательно попробуйте приготовить такие сырники!

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Сырники в духовке без муки в духовке

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 170 градусов.
  2. Соедините все ингредиенты для сырников и перебейте блендером до однородности. Оставьте на 10 минут для разбухания манки.
  3. Разложите тесто по формочкам, не заполняя примерно на 0,5 сантиметра до краев.
  4. Выпекайте 35 – 40 минут до готовности.