В этом рецепте известной кулинарки Лилии Цвит даже не надо муки. Обязательно попробуйте приготовить такие сырники!
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Сырники в духовке без муки в духовке
- Время: 30 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 170 градусов.
- Соедините все ингредиенты для сырников и перебейте блендером до однородности. Оставьте на 10 минут для разбухания манки.
- Разложите тесто по формочкам, не заполняя примерно на 0,5 сантиметра до краев.
- Выпекайте 35 – 40 минут до готовности.