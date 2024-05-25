Сир зі згущеним молоком ідеально пасують до тоненьких млинців. Кокосова стружка зробить їх схожими на Рафаелло.

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Млинці Рафаелло

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Для млинців:

– 3 яйця;

– 3 столові ложки цукру;

– 500 мілілітрів молока;

– 5 столових ложок олії;

– 240 грамів борошна;

– 150 мілілітрів окропу.

Начинка:

– 100 грамів згущеного молока;

– 50 грамів кокосової стружки;

– 350 грамів кисломолочного сиру.

Дивіться, як приготувати такі млинці: відео

Приготування:

Яйця збийте з цукром, додайте частинами борошно та перемішайте. Додайте поступово молоко, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Далі влийте олію та окріп, ще раз перемішайте та обсмажте тоненькі млинчики з обох сторін. Всі інгредієнти для начинки перебийте блендером. Змастіть кожен млинець і скрутіть. Полийте згущеним молоком, посипте кокосовою стружкою і подавайте.

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