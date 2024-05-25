Сир зі згущеним молоком ідеально пасують до тоненьких млинців. Кокосова стружка зробить їх схожими на Рафаелло.
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Млинці Рафаелло
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Яйця збийте з цукром, додайте частинами борошно та перемішайте.
- Додайте поступово молоко, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок.
- Далі влийте олію та окріп, ще раз перемішайте та обсмажте тоненькі млинчики з обох сторін.
- Всі інгредієнти для начинки перебийте блендером. Змастіть кожен млинець і скрутіть. Полийте згущеним молоком, посипте кокосовою стружкою і подавайте.