Творог со сгущенным молоком идеально подходят к тоненьким блинам. Кокосовая стружка сделает их похожими на Рафаэлло.
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Блины Рафаэлло
- Время: 40 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром, добавьте частями муку и перемешайте.
- Добавьте постепенно молоко, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.
- Далее влейте масло и кипяток, еще раз перемешайте и обжарьте тоненькие блинчики с обеих сторон.
- Все ингредиенты для начинки перебейте блендером. Смажьте каждый блинчик и сверните. Полейте сгущенным молоком, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.