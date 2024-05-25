Творог со сгущенным молоком идеально подходят к тоненьким блинам. Кокосовая стружка сделает их похожими на Рафаэлло.

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Блины Рафаэлло

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить такие блины: видео

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром, добавьте частями муку и перемешайте.
  2. Добавьте постепенно молоко, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков.
  3. Далее влейте масло и кипяток, еще раз перемешайте и обжарьте тоненькие блинчики с обеих сторон.
  4. Все ингредиенты для начинки перебейте блендером. Смажьте каждый блинчик и сверните. Полейте сгущенным молоком, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.