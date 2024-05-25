Творог со сгущенным молоком идеально подходят к тоненьким блинам. Кокосовая стружка сделает их похожими на Рафаэлло.

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Блины Рафаэлло

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Для блинов:

– 3 яйца;

– 3 столовых ложки сахара;

– 500 миллилитров молока;

– 5 столовых ложек растительного масла;

– 240 граммов муки;

– 150 миллилитров кипятка.

Начинка:

– 100 граммов сгущенного молока;

– 50 граммов кокосовой стружки;

– 350 граммов творога.

Смотрите, как приготовить такие блины: видео

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром, добавьте частями муку и перемешайте. Добавьте постепенно молоко, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Далее влейте масло и кипяток, еще раз перемешайте и обжарьте тоненькие блинчики с обеих сторон. Все ингредиенты для начинки перебейте блендером. Смажьте каждый блинчик и сверните. Полейте сгущенным молоком, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте.

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