Конвертики с мясным фаршем – это сытное и вкусное блюдо. Как правильно приготовить, читайте в материале SmachnoNews.

Ароматные блины с нежным куриным диетическим мясом подают со сметаной или соусами, салатами, свежими овощами на обед или ужин. Читайте также Рецепт блинов на Масленицу от Тани Литвиновой за 30 минут Рецепт блинов с мясом Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 250 граммов муки;

– 2 яйца;

– щепотка соли;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте яйца с молоком, добавьте масло, соль, муку, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте тесто при комнатной температуре на 15 минут. На горячую сковороду добавьте масло, вылейте небольшое количество теста, равномерно распределите. Каждый блин обжарьте несколько минут с двух сторон. Выложите блины на тарелку. Как приготовить начинку Ингредиенты:

– 400 граммов куриного фарша;

– 1 луковица;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1 морковь;

– соль, перец. Для приготовления начинки помойте морковь, очистите лук, нарежьте кубиками. Заранее разморозьте фарш. На сковороде с маслом, обжарьте лук с морковью до золотой корочки. Далее – выложите фарш, добавьте соль, перец, тушите 10 минут до готовности. На середину блина выложите начинку, сформируйте в форме конверта. Выложите блины на тарелку. Подавайте горячими со сметаной. Приятного аппетита!