Как приготовить блины с мясом: домашний рецепт
Конвертики с мясным фаршем – это сытное и вкусное блюдо. Как правильно приготовить, читайте в материале SmachnoNews.
Источник:24 канал
Ароматные блины с нежным куриным диетическим мясом подают со сметаной или соусами, салатами, свежими овощами на обед или ужин.
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Рецепт блинов с мясом
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте яйца с молоком, добавьте масло, соль, муку, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте тесто при комнатной температуре на 15 минут.
- На горячую сковороду добавьте масло, вылейте небольшое количество теста, равномерно распределите. Каждый блин обжарьте несколько минут с двух сторон.
- Выложите блины на тарелку.
Как приготовить начинку
- Для приготовления начинки помойте морковь, очистите лук, нарежьте кубиками.
- Заранее разморозьте фарш.
- На сковороде с маслом, обжарьте лук с морковью до золотой корочки. Далее – выложите фарш, добавьте соль, перец, тушите 10 минут до готовности.
- На середину блина выложите начинку, сформируйте в форме конверта.
- Выложите блины на тарелку. Подавайте горячими со сметаной. Приятного аппетита!
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