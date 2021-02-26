Як приготувати млинці з м'ясом: домашній рецепт
Конвертики з м’ясним фаршем – це ситна і смачна страва. Як правильно приготувати, читайте у матеріалі SmachnoNews.
Джерело:24 канал
Ароматні млинці з ніжним курячим дієтичним м'ясом подають зі сметаною, соусами, салатами або свіжими овочами на обід або вечерю.
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Рецепт млинців з м'ясом
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте яйця з молоком, додайте олію, сіль, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште тісто при кімнатній температурі на 15 хвилин.
- На гарячу пательню додайте олію, вилийте невелику кількість тіста, рівномірно розподіліть. Кожен млинець обсмажте декілька хвилини з двох сторін.
- Викладіть млинці на тарілку.
Як приготувати начинку
- Для приготування начинки помийте моркву, почистіть цибулю, наріжте кубиками.
- Заздалегідь розморозьте фарш.
- На пательні з олією, обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки. Далі – викладіть фарш, додайте сіль, перець, тушкуйте 10 хвилин до готовності.
- На середину млинця викладіть начинку, сформуйте у формі конверту.
- Викладіть млинці на тарілку. Подавайте гарячими зі сметаною. Смачного!
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