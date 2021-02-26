Конвертики з м’ясним фаршем – це ситна і смачна страва. Як правильно приготувати, читайте у матеріалі SmachnoNews.

Ароматні млинці з ніжним курячим дієтичним м'ясом подають зі сметаною, соусами, салатами або свіжими овочами на обід або вечерю. Читайте також Рецепт млинців на Масляну від Тані Литвинової за 30 хвилин Рецепт млинців з м'ясом Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока 2,5 -3,2%;

– 250 грамів борошна;

– 2 яйця;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки соняшникової олії. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте яйця з молоком, додайте олію, сіль, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште тісто при кімнатній температурі на 15 хвилин. На гарячу пательню додайте олію, вилийте невелику кількість тіста, рівномірно розподіліть. Кожен млинець обсмажте декілька хвилини з двох сторін. Викладіть млинці на тарілку. Як приготувати начинку Інгредієнти:

– 400 грамів курячого фаршу;

– 1 цибуля;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 1 морква;

– сіль, перець. Для приготування начинки помийте моркву, почистіть цибулю, наріжте кубиками. Заздалегідь розморозьте фарш. На пательні з олією, обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки. Далі – викладіть фарш, додайте сіль, перець, тушкуйте 10 хвилин до готовності. На середину млинця викладіть начинку, сформуйте у формі конверту. Викладіть млинці на тарілку. Подавайте гарячими зі сметаною. Смачного!