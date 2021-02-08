Как приготовить вкусный соус в домашних условиях? Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептами четырех видов соусов, которые вы с легкостью приготовите дома.

Таня Литвинова предлагает самые вкусные соусы для различных блюд: к мясу – острый "Барбекю", к птице – ягодный, рыбе – пикантный соус "Вьерж" и нежный "Тахины" для овощей.

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Ягодный соус

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 100 миллилитров красного вина;

– 225 граммов черники (замороженной);

– соль.

Для приготовления соуса в кастрюлю вылейте вино, добавьте чернику, соль, перемешайте. Поставьте на маленький огонь для испарения. Выложите в чашу, измельчите блендером.

Соус "Вьерж"

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 2 томата;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 5 листочков базилика;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 лук-шалот;

– 1 зубчик чеснока;

– 5 граммов кинзы;

– 10 шт. оливок (без косточек);

– ½ острого перца;

– соль, перец.

Для приготовления соуса очистите лук. Помойте кинзу, базилик, измельчите ножом.

Половинку острого красного перца помойте, очистите от косточек, измельчить ножом. Помидоры помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Оливки измельчить ножом. В миске соедините все ингредиенты, добавьте оливковое масло, перемешайте.

Соус "Тахини"

Ингредиенты:

– 200 граммов кунжутной пасты;

– 5-10 кубиков льда;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 0,5 чайной ложки куркумы;

– соль.

В блендер выложите кунжутное пасту, добавьте соль, куркуму, лед, лимонный сок, тщательно перемешайте. Выложите на тарелку.

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Соус "Барбекю"

Ингредиенты:

– 200 миллилитров кетчупа;

– 2 зубчика чеснока;

– 0,5 чайной ложки Табаско;

– 1 столовая ложка сливочного масла 82%;

– 100 граммов ананаса (свежего / консервированного);

– соль, перец.

Для приготовления соуса очистите чеснок, выжмите. Ананас нарежьте маленькими кубиками. В миске соедините кетчуп с чесноком, добавьте соус Табаско, ананас, растопленное сливочное масло, перемешайте, выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепты четырех видов соуса от Татьяны Литвиновой в видео:​