Четыре вида соусов к мясу, птице, рыбе, овощам: рецепты от Тани Литвиновой
Как приготовить вкусный соус в домашних условиях? Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептами четырех видов соусов, которые вы с легкостью приготовите дома.
Источник:Інстаграм Тетяни Литвинової
Таня Литвинова предлагает самые вкусные соусы для различных блюд: к мясу – острый "Барбекю", к птице – ягодный, рыбе – пикантный соус "Вьерж" и нежный "Тахины" для овощей.
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Ягодный соус
- Для приготовления соуса в кастрюлю вылейте вино, добавьте чернику, соль, перемешайте. Поставьте на маленький огонь для испарения.
- Выложите в чашу, измельчите блендером.
Соус "Вьерж"
- Для приготовления соуса очистите лук. Помойте кинзу, базилик, измельчите ножом.
Половинку острого красного перца помойте, очистите от косточек, измельчить ножом.
- Помидоры помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Оливки измельчить ножом.
- В миске соедините все ингредиенты, добавьте оливковое масло, перемешайте.
Соус "Тахини"
- В блендер выложите кунжутное пасту, добавьте соль, куркуму, лед, лимонный сок, тщательно перемешайте.
- Выложите на тарелку.
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Соус "Барбекю"
- Для приготовления соуса очистите чеснок, выжмите.
- Ананас нарежьте маленькими кубиками.
- В миске соедините кетчуп с чесноком, добавьте соус Табаско, ананас, растопленное сливочное масло, перемешайте, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепты четырех видов соуса от Татьяны Литвиновой в видео:
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