Блины с творогом и шоколадной глазурью: домашний рецепт
Лучший десерт на Масленицу – блины с творогом и шоколадной глазурью. Приготовьте для своих родных – они будут в восторге.
Источник:24 канал
Ароматные блины с творогом и шоколадной глазурью можно подавать на завтрак или на десерт. Также можно добавить фрукты, орехи или сухофрукты.
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Рецепт блинов с творогом
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте яйца с молоком, добавьте масло, соль, муку, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте тесто при комнатной температуре на 15-20 минут.
- На горячую сковороду добавьте масло, вылейте небольшое количество теста, равномерно распределите. Каждый блин обжарьте в течение 2-3 минут с двух сторон.
Как приготовить начинку
- В миску выложите творог, добавьте сахар, ванильный сахар, сметану, перемешайте до однородной консистенции.
- На середину блина выложите начинку, сформируйте в форме конверта.
Как приготовить шоколадную глазурь
- В кастрюле на маленьком огне растопите шоколад, добавьте сливки, перемешайте до однородной консистенции, варите несколько минут до готовности.
- Выложите блины на тарелку, полейте шоколадной глазурью. Подавайте горячими. Приятного аппетита!
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