Лучший десерт на Масленицу – блины с творогом и шоколадной глазурью. Приготовьте для своих родных – они будут в восторге.

Ароматные блины с творогом и шоколадной глазурью можно подавать на завтрак или на десерт. Также можно добавить фрукты, орехи или сухофрукты.

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Рецепт блинов с творогом

Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока 3,2%;

– 350 граммов муки;

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте яйца с молоком, добавьте масло, соль, муку, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте тесто при комнатной температуре на 15-20 минут. На горячую сковороду добавьте масло, вылейте небольшое количество теста, равномерно распределите. Каждый блин обжарьте в течение 2-3 минут с двух сторон.

Как приготовить начинку

Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 150 граммов сметаны;

– 3 столовые ложки сахара;

– ванильный сахар.

В миску выложите творог, добавьте сахар, ванильный сахар, сметану, перемешайте до однородной консистенции. На середину блина выложите начинку, сформируйте в форме конверта.

Как приготовить шоколадную глазурь

Ингредиенты:

– 100 граммов шоколада;

– 100 граммов сливок 30%.