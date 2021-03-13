Найкращий десерт на Масляну – млинці з сиром та шоколадною глазур'ю. Приготуйте для своїх рідних – вони будуть у захваті.

Ароматні млинці з домашнім сиром та шоколадною глазур'ю можна подавати на сніданок або на десерт. Також можна додати фрукти, горіхи або сухофрукти.

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Рецепт млинців з сиром

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока 3,2%;

– 350 грамів борошна;

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки соняшникової олії.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте яйця з молоком, додайте олію, сіль, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште тісто при кімнатній температурі на 15-20 хвилин. На гарячу пательню додайте олію, вилийте невелику кількість тіста, рівномірно розподіліть. Кожен млинець обсмажте протягом 2-3 хвилин з двох сторін.

Як приготувати начинку

Інгредієнти:

– 500 грамів домашнього сиру;

– 150 грамів сметани;

– 3 столові ложки цукру;

– ванільний цукор.

У миску викладіть домашній сир, додайте цукор, ванільний цукор, сметану, перемішайте до однорідної консистенції. На середину млинця викладіть начинку, сформуйте у формі конверту.

Як приготувати шоколадну глазур

Інгредієнти:

– 100 грамів шоколаду;

– 100 грамів вершків 30%.