Свята наближаються, тому питання, що ж подати на стіл, стає дедалі актуальнішим. Ми вирішили допомогти вам з новорічно-різдвяним меню: до вашої уваги прості та смачні рецепти з курки та картоплі, які неодмінно сподобаються усім гостям.

Картопля та курочка – відмінне поєднання інгредієнтів, яке принесе вам неземне задоволення. Чудові рецепти з курячого філе на будь-який смак – у добірці Smachno News. Гарних та смачних свят вам! Читайте також Запечена курка в духовці: смачні рецепти з шароном, грибами та яблуками Картопля буланжер з курочкою Рецепт з курячим філе Як приготувати картоплю буланжер з куркою Інгредієнти:

– 2 шт. курячого філе ТМ "Наша Ряба";

– 1 кг картоплі;

– 80 г вершкового масла;

– 225 г ріпчастої цибулі;

– чебрець;

– лавровий лист;

– 1 зубчик часнику;

– 2 гілочки петрушки;

– 1,5 л готового курячого бульйону;

– сіль та перець. Заздалегідь розігрійте духовку до 190°C. Ретельно помийте та почистіть від лушпиння овочі, з картоплі зніміть шкірку. Наріжте помийте картоплю тоненькими скибочками, товщиною не більше ніж 3 мм. Відправте нарізані скибочки в каструлю з холодною водою, щоб вона не потемніла. Куряче філе помийте, просушіть паперовим рушником та наріжте скибками Наріжте цибулю півкільцями, а часник подрібніть. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ньому цибулю й часник до готовності. Додайте до засмажки лавровий лист та чебрець, перемішайте. Зніміть засмажку з плити та додайте дрібно нарізану зелень петрушки та спеції. Викладіть тоненькі скибочки картоплі на паперові рушники та просушіть їх від зайвої вологи. Розділіть картоплю на три рівні частини. Викладіть першу частину картоплі на дно керамічної форми, зверху викладіть половину засмажки, скибочки курятини та розрівняйте силіконовою лопаткою. Далі викладіть наступний шар картоплі та знову додайте засмажку зі скибочками курки. Останній шар запіканки – картопляний. Розігрійте курячий бульйон, доведіть його до кипіння та залийте ним картоплю – робіть це дуже обережно, щоб не зіпсувати сформовані шари страви. Вершкове масло наріжте на декілька шматочків та покладіть зверху на страву.

Готуйте картоплю буланжер з курячим філе в духовці близько 1 год, до готовності. Пастуший пиріг з куркою Смачний рецепт з картоплі та курки Як приготувати пастуший пиріг з курячим філе Інгредієнти:

– 4-5 картоплин;

– 1 яйце;

– 2 шт. курячого філе ТМ ”Наша Ряба”;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 2 ст. л молока;

– 80 г твердого сиру;

– 2 ст. л сметани;

– сіль та перець. Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та розріжте навпіл. Відваріть картоплю до готовності у підсоленій воді. Зцідіть воду та розімніть картоплю до однорідної консистенції. Почистіть цибулю та часник від лушпиння, наріжте їх дрібним кубиком та обсмажте на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії до золотистого кольору. Ніжне куряче філе ТМ”Наша Ряба” наріжте шматочками та відправте обсмажуватись до цибулі та часнику. Трішки охолоджену картоплю змішайте з курячим яйцем, заправте молоком та натріть на дрібній тертці половину твердого сиру. Перемішайте пюре, можете додати дрібку меленого мускатного горіха – так буде ароматніше та смачніше. Підготуйте для пастушого пирога глибоке деко для випікання. На дно форми викладіть куряче м’ясо із засмажкою, далі картопляне пюре – розрівняйте лопаткою. Змастіть шар картоплі сметаною та посипте твердим сиром, що залишився. Запікайте пастуший пиріг в розігрітій до 180 °C духовці протягом 25-30 хв. Пиріг буде повністю готовим, коли утвориться золотиста хрумка скоринка. Смачного! Запечене куряче філе з картоплею та грибами в горщику по-гуцульськи Печена картопля з куркою в глечику Рецепт картоплі з куркою по-гуцульськи Інгредієнти:

– 2 шт. курячого філе ТМ”Наша Ряба”;

– 200 г печериць;

– 4 картоплини;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 2 ст. л лимонного соку;

– 1 ст. л солодкої копченої паприки;

– 4 ст. л вершків 15%;

– 4-5 шт. пажитника;

– сіль, перець. Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки та лушпиння. Куряче філе наріжте на середні шматочки та заправте лимонним соком. Наріжте гриби середніми шматочками, цибулю та часник кубиками. Обсмажте овочі на розігрітій сковорідці з вершковим маслом або олією до золотистої скоринки. Додайте спеції, пажитник, паприку та курочку. Перемішайте всі інгредієнти та продовжуйте тушкувати 2-3 хв. Влийте вершки, доведіть до кипіння та зніміть з вогню. Наріжте почищену картоплю на великі кубики, викладіть у горщики для запікання. Зверху трішки посоліть картоплю, викладіть засмажку з грибів та курки й накрийте кришкою. Відправте горщики зі стравою в духовку розігріту до 190°C та готуйте запіканку до готовності картоплі – близько 60-70 хв. Щоб зробити цю страву дієтичною – замість вершків додайте до овочів воду. Смачного!