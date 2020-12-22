Що приготувати з курки та картоплі: домашні рецепти на будь-який смак
Свята наближаються, тому питання, що ж подати на стіл, стає дедалі актуальнішим. Ми вирішили допомогти вам з новорічно-різдвяним меню: до вашої уваги прості та смачні рецепти з курки та картоплі, які неодмінно сподобаються усім гостям.
Картопля та курочка – відмінне поєднання інгредієнтів, яке принесе вам неземне задоволення. Чудові рецепти з курячого філе на будь-який смак – у добірці Smachno News. Гарних та смачних свят вам!
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Картопля буланжер з курочкою
Рецепт з курячим філе
Як приготувати картоплю буланжер з куркою
- Заздалегідь розігрійте духовку до 190°C. Ретельно помийте та почистіть від лушпиння овочі, з картоплі зніміть шкірку.
- Наріжте помийте картоплю тоненькими скибочками, товщиною не більше ніж 3 мм. Відправте нарізані скибочки в каструлю з холодною водою, щоб вона не потемніла.
- Куряче філе помийте, просушіть паперовим рушником та наріжте скибками
- Наріжте цибулю півкільцями, а часник подрібніть. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ньому цибулю й часник до готовності. Додайте до засмажки лавровий лист та чебрець, перемішайте.
- Зніміть засмажку з плити та додайте дрібно нарізану зелень петрушки та спеції.
- Викладіть тоненькі скибочки картоплі на паперові рушники та просушіть їх від зайвої вологи. Розділіть картоплю на три рівні частини.
- Викладіть першу частину картоплі на дно керамічної форми, зверху викладіть половину засмажки, скибочки курятини та розрівняйте силіконовою лопаткою.
- Далі викладіть наступний шар картоплі та знову додайте засмажку зі скибочками курки. Останній шар запіканки – картопляний.
- Розігрійте курячий бульйон, доведіть його до кипіння та залийте ним картоплю – робіть це дуже обережно, щоб не зіпсувати сформовані шари страви.
- Вершкове масло наріжте на декілька шматочків та покладіть зверху на страву.
Готуйте картоплю буланжер з курячим філе в духовці близько 1 год, до готовності.
Пастуший пиріг з куркою
Смачний рецепт з картоплі та курки
Як приготувати пастуший пиріг з курячим філе
- Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та розріжте навпіл. Відваріть картоплю до готовності у підсоленій воді. Зцідіть воду та розімніть картоплю до однорідної консистенції.
- Почистіть цибулю та часник від лушпиння, наріжте їх дрібним кубиком та обсмажте на розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії до золотистого кольору.
- Ніжне куряче філе ТМ”Наша Ряба” наріжте шматочками та відправте обсмажуватись до цибулі та часнику.
- Трішки охолоджену картоплю змішайте з курячим яйцем, заправте молоком та натріть на дрібній тертці половину твердого сиру. Перемішайте пюре, можете додати дрібку меленого мускатного горіха – так буде ароматніше та смачніше.
- Підготуйте для пастушого пирога глибоке деко для випікання. На дно форми викладіть куряче м’ясо із засмажкою, далі картопляне пюре – розрівняйте лопаткою. Змастіть шар картоплі сметаною та посипте твердим сиром, що залишився.
- Запікайте пастуший пиріг в розігрітій до 180 °C духовці протягом 25-30 хв. Пиріг буде повністю готовим, коли утвориться золотиста хрумка скоринка. Смачного!
Запечене куряче філе з картоплею та грибами в горщику по-гуцульськи
Печена картопля з куркою в глечику
Рецепт картоплі з куркою по-гуцульськи
- Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки та лушпиння. Куряче філе наріжте на середні шматочки та заправте лимонним соком.
- Наріжте гриби середніми шматочками, цибулю та часник кубиками. Обсмажте овочі на розігрітій сковорідці з вершковим маслом або олією до золотистої скоринки. Додайте спеції, пажитник, паприку та курочку. Перемішайте всі інгредієнти та продовжуйте тушкувати 2-3 хв.
- Влийте вершки, доведіть до кипіння та зніміть з вогню.
- Наріжте почищену картоплю на великі кубики, викладіть у горщики для запікання. Зверху трішки посоліть картоплю, викладіть засмажку з грибів та курки й накрийте кришкою.
- Відправте горщики зі стравою в духовку розігріту до 190°C та готуйте запіканку до готовності картоплі – близько 60-70 хв.
- Щоб зробити цю страву дієтичною – замість вершків додайте до овочів воду. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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