Не только шашлык и отбивные: что приготовить из куриного филе
29 сентября 2023, 10:36Читати новину українською
Не знаете, что приготовить из куриного филе, а отбивные и шашлыки уже надоели? У нас есть отличные варианты ежедневно, которые точно нельзя назвать обычными.
24 канал подготовил три сытных и оригинальных блюда из куриного филе, которые вы точно захотите повторить дома. Они отлично подойдут как к ужину, так и к обеду с родными и близкими.
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Плов из курятины
- Время: 90 минут
- Порции: 6
– 2 куриных филе;
– 1 стакан риса;
– 1 морковь;
– 1 репчатый лук;
– 1 чайная ложка звезды;
– 1 чайная ложка куркумы;
– 1 чайная ложка барбариса;
– 2 – 3 головки чеснока;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Разогрейте масло на сковороде вместе со зрением. Срезаем с чеснока жесткую часть и кладем на сковороду. Продолжаем жарить.
- Нарезаем лук и морковь кубиками и добавляем жариться на сковородку. Солим и перчим.
- Куриное мясо нарезаем произвольными кусочками, перекладываем на сковороду с овощами и обжариваем 5 минут.
- Переводим все в жаропрочную форму, высыпаем рис и поливаем водой (можно использовать мясной бульон).
- Солим по желанию и посыпаем барбарисом с куркумой. Накрываем все крышкой и отправляем в духовку на 60 минут при 190 – 200 градусах.
- Подаем готовый плов с квашеными огурцами или другим домашним солением.
Курица Кордон Блу
- Время: 60 минут
- Порции: 6
– 6 куриных филе;
– 6 ломтиков твердого сыра;
– 6 ломтиков ветчины;
– 3 столовые ложки муки;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки горчицы;
– панировочные сухари;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Тщательно вымойте курицу, разрежьте до половины куска острым ножом и отбейте под пищевой пленкой, чтобы не порвать мясо.
- Смажьте куриную грудку горчицей, сверху выложите по кусочку ветчины и сыра. Заверните все в рулет и закрепите зубочистками.
Курица Кордон Блу / Фото Delish
- Яйца выбейте в миску, перемешайте вилкой.
- В отдельную мисочку насыпьте панировочных сухарей, а в другую – муку с солью и молотым черным перцем.
- Каждый рулет из курицы обваляйте сначала в муке, затем в яйце, затем в сухарях.
- Обжарьте курицу на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
- Далее доведите блюдо до готовности в разогретой духовке до 180 градусов около 15-20 минут.
Крученики с черносливом
- Время: 80 минут
- Порции: 4
– 4 куриных филе;
– чернослив;
– грецкие орешки;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло.
Приготовление:
- Нарезаем куриное филе тонкими ломтиками, отбиваем и приправляем мясо специями.
- Начиняем чернослив грецкими орехами, выкладываем на курятину и закручиваем в рулет.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем крученики до готовности с каждой стороны.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить салат мимоза по-новому.