Не знаете, что приготовить из куриного филе, а отбивные и шашлыки уже надоели? У нас есть отличные варианты ежедневно, которые точно нельзя назвать обычными.

24 канал подготовил три сытных и оригинальных блюда из куриного филе, которые вы точно захотите повторить дома. Они отлично подойдут как к ужину, так и к обеду с родными и близкими.

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Плов из курятины

Время: 90 минут

90 минут Порции: 6

– 2 куриных филе;– 1 стакан риса;– 1 морковь;– 1 репчатый лук;– 1 чайная ложка звезды;– 1 чайная ложка куркумы;– 1 чайная ложка барбариса;– 2 – 3 головки чеснока;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Разогрейте масло на сковороде вместе со зрением. Срезаем с чеснока жесткую часть и кладем на сковороду. Продолжаем жарить.

Нарезаем лук и морковь кубиками и добавляем жариться на сковородку. Солим и перчим.

Куриное мясо нарезаем произвольными кусочками, перекладываем на сковороду с овощами и обжариваем 5 минут.

Переводим все в жаропрочную форму, высыпаем рис и поливаем водой (можно использовать мясной бульон).

Солим по желанию и посыпаем барбарисом с куркумой. Накрываем все крышкой и отправляем в духовку на 60 минут при 190 – 200 градусах.

Подаем готовый плов с квашеными огурцами или другим домашним солением.

Курица Кордон Блу

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

– 6 куриных филе;– 6 ломтиков твердого сыра;– 6 ломтиков ветчины;– 3 столовые ложки муки;– 2 яйца;– 2 столовые ложки горчицы;– панировочные сухари;– соль;– черный молотый перец;– масло для жарки.

Приготовление:

Тщательно вымойте курицу, разрежьте до половины куска острым ножом и отбейте под пищевой пленкой, чтобы не порвать мясо.

Смажьте куриную грудку горчицей, сверху выложите по кусочку ветчины и сыра. Заверните все в рулет и закрепите зубочистками.



Курица Кордон Блу / Фото Delish

Яйца выбейте в миску, перемешайте вилкой.

В отдельную мисочку насыпьте панировочных сухарей, а в другую – муку с солью и молотым черным перцем.

Каждый рулет из курицы обваляйте сначала в муке, затем в яйце, затем в сухарях.

Обжарьте курицу на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Далее доведите блюдо до готовности в разогретой духовке до 180 градусов около 15-20 минут.

Крученики с черносливом

Время: 80 минут

80 минут Порции: 4

– 4 куриных филе;– чернослив;– грецкие орешки;– соль;– черный молотый перец;– масло.

Приготовление:

Нарезаем куриное филе тонкими ломтиками, отбиваем и приправляем мясо специями.

Начиняем чернослив грецкими орехами, выкладываем на курятину и закручиваем в рулет.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем крученики до готовности с каждой стороны.

Приятного аппетита!

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