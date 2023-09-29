24 канал підготував три ситні та оригінальні страви з курячого філе, які ви точно захочете повторити вдома. Вони чудово підійдуть як до вечері, так і до обіду з рідними та близькими.

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Плов з курятини

Час: 90 хвилин

90 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 1 склянка рису;

– 1 морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 чайна ложка зіри;

– 1 чайна ложка куркуми;

– 1 чайна ложка барбарису;

– 2 – 3 головки часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Розігрійте олію на сковорідці разом із зірою. Зрізаємо з часнику тверду частину та кладемо на сковорідку. Продовжуємо смажити.

Нарізаємо цибулю та моркву кубиками та додаємо смажитися на сковорідку. Солимо та перчимо.

Куряче м'ясо нарізаємо довільними шматочками, перекладаємо на сковорідку з овочами та обсмажуємо 5 хвилин.

Перекладаємо все у жаротривку форму, висипаємо рис та поливаємо водою (можна використати м'ясний бульйон).

Солимо за бажанням та посипаємо барбарисом з куркумою. Накриваємо все кришкою та відправляємо в духовку на 60 хвилин при 190 – 200 градусах.

Подаємо готовий плов з квашеними огірками чи іншим домашнім солінням.

Курка Кордон Блу

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 6 курячих філе;

– 6 скибочок твердого сиру;

– 6 скибочок шинки;

– 3 столові ложки борошна;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки гірчиці;

– панірувальні сухарі;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія для смаження.

Приготування:

Ретельно помийте курку, розріжте до половини шматка гострим ножем та відбийте під харчовою плівкою, щоб не порвати м'ясо.

Змастіть курячу грудку гірчицею, зверху викладіть по шматочку шинки та сиру. Загорніть все в рулет та закріпіть зубочистками.



Курка Кордон Блу / Фото Delish

Яйця вибийте в миску, перемішайте виделкою.

В окрему мисочку насипте панірувальних сухарів, а в іншу – борошно з сіллю та меленим чорним перцем.

Кожен рулет з курки обваляйте спочатку в борошні, далі в яйці, потім у сухарях.

Обсмажте курку на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох сторін.

Далі доведіть страву до готовності в духовці розігрітій до 180 градусів близько 15-20 хвилин.

Крученики з чорносливом

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 курячих філе;

– чорнослив;

– волоські горішки;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія.

Приготування:

Нарізаємо куряче філе тонкими скибками, відбиваємо та приправляємо м'ясо спеціями.

Начиняємо чорнослив волоськими горіхами, викладаємо на курятину та закручуємо в рулет.

Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо крученики до готовності з кожного боку.

Смачного!

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