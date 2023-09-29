24 канал підготував три ситні та оригінальні страви з курячого філе, які ви точно захочете повторити вдома. Вони чудово підійдуть як до вечері, так і до обіду з рідними та близькими.
Читайте також Здивуйте сім'ю осінніми смаколиками: рецепт випічки з листкового тіста та курячого фаршу
Плов з курятини
- Час: 90 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Розігрійте олію на сковорідці разом із зірою. Зрізаємо з часнику тверду частину та кладемо на сковорідку. Продовжуємо смажити.
- Нарізаємо цибулю та моркву кубиками та додаємо смажитися на сковорідку. Солимо та перчимо.
- Куряче м'ясо нарізаємо довільними шматочками, перекладаємо на сковорідку з овочами та обсмажуємо 5 хвилин.
- Перекладаємо все у жаротривку форму, висипаємо рис та поливаємо водою (можна використати м'ясний бульйон).
- Солимо за бажанням та посипаємо барбарисом з куркумою. Накриваємо все кришкою та відправляємо в духовку на 60 хвилин при 190 – 200 градусах.
- Подаємо готовий плов з квашеними огірками чи іншим домашнім солінням.
Курка Кордон Блу
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Ретельно помийте курку, розріжте до половини шматка гострим ножем та відбийте під харчовою плівкою, щоб не порвати м'ясо.
- Змастіть курячу грудку гірчицею, зверху викладіть по шматочку шинки та сиру. Загорніть все в рулет та закріпіть зубочистками.
Курка Кордон Блу / Фото Delish
- Яйця вибийте в миску, перемішайте виделкою.
- В окрему мисочку насипте панірувальних сухарів, а в іншу – борошно з сіллю та меленим чорним перцем.
- Кожен рулет з курки обваляйте спочатку в борошні, далі в яйці, потім у сухарях.
- Обсмажте курку на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох сторін.
- Далі доведіть страву до готовності в духовці розігрітій до 180 градусів близько 15-20 хвилин.
Крученики з чорносливом
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо куряче філе тонкими скибками, відбиваємо та приправляємо м'ясо спеціями.
- Начиняємо чорнослив волоськими горіхами, викладаємо на курятину та закручуємо в рулет.
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо крученики до готовності з кожного боку.
Смачного!