24 канал підготував три ситні та оригінальні страви з курячого філе, які ви точно захочете повторити вдома. Вони чудово підійдуть як до вечері, так і до обіду з рідними та близькими.

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Плов з курятини

  • Час: 90 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Розігрійте олію на сковорідці разом із зірою. Зрізаємо з часнику тверду частину та кладемо на сковорідку. Продовжуємо смажити.
  • Нарізаємо цибулю та моркву кубиками та додаємо смажитися на сковорідку. Солимо та перчимо.
  • Куряче м'ясо нарізаємо довільними шматочками, перекладаємо на сковорідку з овочами та обсмажуємо 5 хвилин.
  • Перекладаємо все у жаротривку форму, висипаємо рис та поливаємо водою (можна використати м'ясний бульйон).
  • Солимо за бажанням та посипаємо барбарисом з куркумою. Накриваємо все кришкою та відправляємо в духовку на 60 хвилин при 190 – 200 градусах.
  • Подаємо готовий плов з квашеними огірками чи іншим домашнім солінням.

Курка Кордон Блу

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Ретельно помийте курку, розріжте до половини шматка гострим ножем та відбийте під харчовою плівкою, щоб не порвати м'ясо.
  • Змастіть курячу грудку гірчицею, зверху викладіть по шматочку шинки та сиру. Загорніть все в рулет та закріпіть зубочистками.


Курка Кордон Блу / Фото Delish

  • Яйця вибийте в миску, перемішайте виделкою.
  • В окрему мисочку насипте панірувальних сухарів, а в іншу – борошно з сіллю та меленим чорним перцем.
  • Кожен рулет з курки обваляйте спочатку в борошні, далі в яйці, потім у сухарях.
  • Обсмажте курку на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох сторін.
  • Далі доведіть страву до готовності в духовці розігрітій до 180 градусів близько 15-20 хвилин.

Крученики з чорносливом

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Нарізаємо куряче філе тонкими скибками, відбиваємо та приправляємо м'ясо спеціями.
  • Начиняємо чорнослив волоськими горіхами, викладаємо на курятину та закручуємо в рулет.
  • Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо крученики до готовності з кожного боку.

Смачного!